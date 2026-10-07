Sigel Seap Marsala Volley: oggi la presentazione ufficiale al Teatro Comunale Eliodoro Sollima

07/10/2026 07:00:00

Niente parquet per una sera, la Sigel Seap Marsala Volley nella prestigiosa e suggestiva cornice del Teatro Sollima, dopo settimane di sudore in palestra, test amichevoli ed il primo impegno ufficiale della stagione, è pronto a svelarsi ufficialmente al proprio pubblico ed alla cittadinanza. L'appuntamento è fissato per oggi mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 18:30, quando il sipario del Teatro Comunale E. Sollima si alzerà per accendere i riflettori su tutte le protagoniste della nuova avventura in Serie A2 Fineco.

Un evento fortemente voluto dalla dirigenza per sancire il patto d'acciaio tra il sodalizio biancoazzurro ed il territorio. Nel salotto buono della cultura marsalese sfileranno una per una le atlete che compongono il roster, insieme all'intero staff tecnico e medico, pronti a ricevere l'abbraccio ed il calore dei tifosi in vista del prossimo impegno casalingo al PalaSanCarlo contro Busto Arsizio.

L'evento si preannuncia come un momento di grande condivisione e di festa collettiva, aperto a tutti gli appassionati, agli sponsor ed ai sostenitori che vogliono far sentire il proprio calore alla squadra. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, un incentivo in più per accorrere numerosi e riempire ogni ordine di posti la platea ed i palchi. Un'occasione imperdibile per stringersi attorno alle ragazze, caricare l'ambiente dopo il battesimo del fuoco in campionato e prepararsi a vivere insieme una stagione di grande pallavolo.



