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» Sociale
07/10/2026 15:01:00

StraWoman 2026, a Mazara medici e studenti insieme per parlare di prevenzione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/strawoman-2026-a-mazara-medici-e-studenti-insieme-per-parlare-di-prevenzione-450.jpg

Prima della corsa, il confronto sulla salute. La tappa mazarese della StraWoman 2026, unica in Sicilia, sarà anticipata quest’anno da un incontro dedicato agli studenti e alla prevenzione.

Venerdì 9 ottobre, dalle 9, il Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo ospiterà il convegno “Prevenzione è Vita: Salute, Stili di Vita e Supporto Integrato”, con medici, psicologi e nutrizionisti chiamati a dialogare con le delegazioni scolastiche.

L’appuntamento precede di due giorni la corsa-camminata StraWoman, in programma domenica 11 ottobre alle 9:30 in Piazza della Repubblica.

Salute e prevenzione raccontate ai più giovani

L’incontro del 9 ottobre nasce con l’obiettivo di affrontare la prevenzione partendo da temi vicini alla vita quotidiana degli adolescenti: alimentazione, sport, salute mentale, dipendenze, diagnosi precoce e responsabilità nella cura di sé.

Dopo l’accoglienza delle delegazioni scolastiche, prevista dalle 9, alle 9:30 sono in programma i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Quinci e di Giuseppe Pomilia, presidente dell’Associazione Italiana “Antonella Pomilia”, promotrice della tappa mazarese della StraWoman.

A moderare il confronto sarà Piero Campisi.

Dalla scuola agli screening, i temi del convegno

Tra gli interventi quello della psicologa e docente Stefania Marascia, che parlerà del ruolo della scuola, dello sport e delle attività sociali nella promozione di stili di vita sani e nella prevenzione del disagio giovanile.

Il radiologo Antonio Palma, del Poliambulatorio Lo Re, affronterà invece il tema della diagnosi precoce, degli screening e dell’utilizzo delle nuove tecnologie in radiologia.

Spazio anche alla salute mentale con Luciana Fici, psichiatra, oncologa e medico palliativista di Samot Ragusa ETS, che interverrà su dipendenze e prevenzione attiva tra i ragazzi.

Alimentazione, benessere e cura di sé

La nutrizionista Francesca Orlando, di Samot Ragusa ETS, parlerà di alimentazione consapevole, dell’impatto degli stili alimentari sul benessere e dei falsi miti legati alle diete tra i giovani.

Interverrà anche Giuseppe Milazzo, medico specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.

La psicologa e psicoterapeuta Adelaide Asaro, supervisore di Samot Ragusa ETS, affronterà invece il tema della persona come soggetto attivo e responsabile nella cura della propria salute.

Alle 10:30 è previsto uno spazio di domande e risposte, con un confronto diretto tra gli studenti e i relatori.

Domenica la StraWoman in Piazza della Repubblica

Il convegno prepara il terreno alla tappa mazarese della StraWoman, in programma domenica 11 ottobre con partenza alle 9:30 da Piazza della Repubblica.

La manifestazione è una corsa-camminata non competitiva aperta alla partecipazione e legata alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione e del benessere.

L’evento di Mazara è organizzato dall’Associazione Italiana Antonella Pomilia, nata per promuovere la prevenzione oncologica e iniziative sociali e solidali.

Il convegno di venerdì al Teatro Garibaldi è patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo e aggiunge alla giornata sportiva un momento dedicato soprattutto ai più giovani: non soltanto parlare di prevenzione, ma dare agli studenti la possibilità di fare domande direttamente agli specialisti.









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