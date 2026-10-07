Sport e prevenzione delle dipendenze: mille studenti a Birgi

07/10/2026 12:33:00

Oltre mille studenti delle scuole superiori della provincia di Trapani hanno partecipato a Birgi a una giornata dedicata allo sport e alla prevenzione delle dipendenze. L'iniziativa rientra nella seconda edizione del progetto @Lab_School, promosso dall'Istituto “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice insieme all'Ufficio scolastico provinciale e all'associazione Vivi Sano.

La giornata si è svolta negli spazi del 37° Stormo dell'Aeronautica Militare, in occasione dei Giochi Azzurri organizzati per il 42° anniversario della ricostituzione del reparto.

Gli studenti hanno potuto provare diverse discipline, tra cui basket, tennis, taekwondo, equitazione, rugby e lancio del vortex, oltre ad altre attività sportive inclusive.

Prevenzione e corretti stili di vita

Il progetto @Lab_School è finanziato dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale e punta alla prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile attraverso attività rivolte agli studenti.

Durante la giornata l'associazione Vivi Sano ha messo a disposizione esperti e psicoterapeuti per fornire informazioni sui servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze patologiche e sul sostegno rivolto ai giovani e alle loro famiglie.

Presente anche l'Avis di Marsala con uno spazio dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

«La didattica innovativa riesce a coinvolgere i ragazzi e a stimolarli a diventare cittadini consapevoli», ha dichiarato Davide Nugnes, dirigente dell'Ufficio XI – Ambito territoriale di Trapani dell'Ufficio scolastico regionale.



