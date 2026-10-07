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» Sanità
07/10/2026 06:00:00

Salute mentale, quattro giorni di iniziative nelle scuole e nelle città trapanesi

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La salute mentale entra nelle scuole, negli spazi pubblici e nel confronto tra istituzioni. Dal 7 al 10 ottobre l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani promuove una serie di iniziative organizzate dal Dipartimento di salute mentale in occasione della Giornata mondiale, che si celebra sabato 10 ottobre.

 

Un programma diffuso sul territorio, con appuntamenti a Marsala, Alcamo e Trapani e ulteriori eventi annunciati a Mazara del Vallo e Castelvetrano. Al centro ci sono l’ascolto, l’informazione e il rapporto tra servizi e comunità.

Il calendario affianca attività rivolte agli studenti, tavole rotonde, sportelli e momenti di orientamento, dedicando attenzione alle diverse fasi della vita e a temi specifici, come i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Accanto agli incontri, è prevista la firma di un accordo tra l’ASP e il Distretto socio-sanitario D50 sulla salute mentale di comunità.

 

Marsala, dalle scuole al Palazzo VII Aprile

A Marsala il percorso si intitola “La salute mentale nel ciclo di vita” e si sviluppa in quattro giornate. Il messaggio scelto per accompagnarlo è “Ascoltare le esperienze vissute: voci reali, cambiamento reale”, un richiamo al valore delle testimonianze di chi vive direttamente le difficoltà e ai bisogni che possono emergere nelle diverse età.

Si comincia oggi, mercoledì 7 ottobre, con attività nelle scuole della città. Giovedì 8 il programma si sposta al Complesso monumentale di San Pietro, nell’ambito di un calendario che comprende incontri informativi, tavole rotonde, ascolto e intrattenimento.

Venerdì 9 ottobre sarà attivato uno sportello di ascolto per gli studenti dell’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”, organizzato dalla Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Marsala. Un appuntamento che porta l’attenzione sul benessere psicologico direttamente nel contesto scolastico, dando spazio al dialogo con gli studenti.

Il percorso si chiuderà sabato 10, nella Giornata mondiale della salute mentale, con l’illuminazione in verde del Palazzo VII Aprile: un segnale pubblico di attenzione al tema, a conclusione delle quattro giornate.

 

Alcamo, il tempo dell’ascolto per ragazzi e ragazze

Ad Alcamo gli appuntamenti sono in programma giovedì 8 ottobre al Centro Congressi, per iniziativa del SerD, il Servizio per le dipendenze.

La mattina sarà dedicata all’incontro “Come stanno i ragazzi e le ragazze? Il tempo dell’ascolto”. Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda sul patto educativo di comunità.

Il filo conduttore della giornata è il rapporto con le nuove generazioni: ascoltarne le esperienze e mettere a confronto i soggetti che partecipano alla loro crescita. Il passaggio dal confronto sui giovani al patto educativo apre così uno spazio di discussione sulle responsabilità condivise della comunità e sul rapporto tra educazione, ascolto e servizi.

 

Trapani, alimentazione e accordo con il Distretto D50

Alla Cittadella della Salute, giovedì 8 ottobre, Palazzo Gladiolo ospiterà una giornata dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Un tema specifico inserito nel più ampio programma di iniziative sulla salute mentale.

Venerdì 9, a Palazzo Ulivo, è invece prevista la firma dell’Accordo di programma tra l’ASP di Trapani e il Distretto socio-sanitario D50 sulla salute mentale di comunità. È il passaggio istituzionale del calendario, dedicato al rapporto tra la rete sanitaria e quella socio-sanitaria del territorio. La presentazione dell’intesa sarà l’occasione per approfondirne obiettivi, interventi e modalità di attuazione.

 

Sabato a Villa Margherita informazioni e orientamento

Sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 13, il Dipartimento di salute mentale sarà presente con uno stand a Villa Margherita, a Trapani. I cittadini potranno trovare informazioni, ascolto e orientamento, entrando in contatto con i servizi in uno spazio pubblico della città.

L’ASP annuncia iniziative anche a Mazara del Vallo e Castelvetrano. Il programma provinciale mette al centro una possibilità concreta: avvicinare cittadini, studenti e famiglie ai servizi e dare spazio al confronto sulla salute mentale, a partire dalle esperienze delle persone.

Le attività nelle scuole, gli sportelli e gli incontri pubblici affiancano così la ricorrenza del 10 ottobre con occasioni di partecipazione e conoscenza sul territorio.









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