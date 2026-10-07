Marsala, al Salato oggi la plastica non si può conferire. Ma nessuno spiega perché

07/10/2026 08:43:00

Sorpresa per i cittadini che questa mattina, 7 ottobre, si sono presentati all’isola ecologica del Salato, sul lungomare di Marsala: la plastica non si può conferire.

Si arriva con sacchi e mastelli, ma gli operatori respingono gli utenti. E alla domanda più semplice — perché? — non arriva una risposta altrettanto semplice.

Gli stessi addetti, secondo quanto viene riferito a Tp24, non sarebbero in grado di indicare il motivo del blocco.

E dal Comune di Marsala, almeno fino a questo momento, nessuna comunicazione.

La plastica resta a casa. Proprio nel giorno del vento

Il problema potrebbe sembrare piccolo. Non lo è.

Marsala sta vivendo una giornata particolarmente ventosa e lasciare sacchi di plastica fuori dalle abitazioni, soprattutto dalla sera, significa rischiare di ritrovarsi bottiglie, involucri e imballaggi sparsi per strade e marciapiedi.

Ma al di là del disagio contingente c’è una questione che a Marsala torna con una puntualità quasi rassicurante: la comunicazione dei disservizi.

Se una frazione non può essere conferita, il cittadino dovrebbe saperlo prima di caricare tutto in macchina e raggiungere l’isola ecologica.

Non dopo. E possibilmente non direttamente dall’operatore che, dall’altra parte della sbarra, allarga le braccia.

Nessun avviso ufficiale

Sui canali istituzionali consultabili questa mattina non risulta, al momento, un avviso che annunci la sospensione del conferimento della plastica al Salato.

L’isola ecologica di via Colonnello Maltese continua a essere indicata tra le strutture comunali dedicate alla raccolta. Anche il portale Tari del Comune continua a riportare il Salato fra i centri disponibili, mentre per il calendario della differenziata il Comune rinvia ai calendari 2026 e all’app Junker.

Dunque la domanda è inevitabile: che cosa sta succedendo?

Il problema della filiera della plastica

Una possibile spiegazione potrebbe essere legata a difficoltà temporanee nel conferimento a valle del materiale raccolto.

Non sarebbe neppure una novità.

Nel novembre 2025 il Comune di Marsala fu costretto addirittura a sospendere temporaneamente la raccolta porta a porta della plastica a causa del mancato ritiro del materiale accumulato presso l’impianto convenzionato di Petrosino. In quell'occasione l'Amministrazione parlò apertamente di un “disservizio nazionale sul riciclo” e annunciò una diffida al Corepla.

Il mercato della plastica riciclata attraversa da tempo una fase complessa: costi di trattamento, quotazioni delle materie prime vergini e difficoltà di sbocco del materiale recuperato possono mettere sotto pressione l'intera filiera.

Ma, naturalmente, non sappiamo ancora se sia questa la causa del blocco di oggi al Salato.

Ed è proprio questo il punto.

Sta cambiando anche la raccolta a Marsala?

C'è poi un'altra questione.

L'Amministrazione comunale sta ragionando sulla riorganizzazione complessiva del servizio rifiuti. Il tema è già entrato nel dibattito politico cittadino e riguarda frequenze, modalità di raccolta e organizzazione delle diverse zone della città.

Tra le ipotesi circolate c'è anche una riduzione della frequenza della raccolta della plastica, oggi prevista in più giornate in alcune zone.

È possibile che qualche modifica sia già entrata in vigore? È possibile che sia in corso una rimodulazione non ancora comunicata chiaramente agli utenti?

Al momento non ci sono elementi per affermarlo.

Anzi, sul sito del Comune risultano ancora pubblicati i calendari della differenziata 2026, senza che emerga una nuova comunicazione generale sulla riduzione dei turni.

Cambiano le amministrazioni, restano i vecchi problemi

Alla fine la questione è persino più semplice della plastica.

Un servizio pubblico può avere un problema. Un impianto può fermarsi. Una piattaforma può non ritirare il materiale. Un calendario può essere modificato.

Succede.

Quello che non dovrebbe succedere è lasciare il cittadino all'oscuro.

Perché se oggi al Salato non si può conferire la plastica, basta dirlo. Spiegando anche per quanto tempo durerà il disservizio e che cosa devono fare nel frattempo le famiglie.

Invece, ancora una volta, a Marsala funziona il vecchio sistema: prima si scopre il problema, poi — forse — arriva la comunicazione.

Cambiano i sindaci, cambiano gli assessori, cambiano gli slogan sulla città più pulita.

Gli imprevisti organizzativi, invece, sembrano godere di una sorprendente continuità amministrativa.



