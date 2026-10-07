Quinci va con Cateno De Luca. Il sindaco di Mazara aderisce a Sud chiama Nord

Quinci ufficializza l'adesione a Sud chiama Nord di Cateno De Luca.
A Palermo è appena iniziata la conferenza stampa di Sud chiama Nord, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice annunciano in pompa magna l’adesione del sindaco di Mazara e presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani.
Salvatore Quinci aderisce al partito di De Luca, aderisce anche Vito Bilardello e anche Livio Daidone.
Non solo entra pure Francesco Stabile, sindaco di Valderice.
Nomi che Tp24 aveva già annunciato da settimane.
Presenti a Palermo per Marsala Gaspare Di Girolamo, Michele Gandolfo. Per De Luca: “Si apre una nuova fase. Trapani rappresenta una politica in cui gli equilibri politici cambieranno. I cinque seggi possiamo serenamente che almeno 3 sono in bilico. C’è una partita importante che intendiamo giocare da protagonisti”.