Petrosino verso il voto: due Anastasi e nuove alleanze in campo

07/10/2026 06:00:00

La corsa a sindaco di Petrosino comincia a prendere forma, tra disponibilità personali, nomi in circolazione e nuove alleanze. In campo c’è anche il sindaco uscente Giacomo Anastasi, mentre Gaspare Anastasi apre alla possibilità di candidarsi e due giovani consiglieri comunali annunciano un percorso condiviso con Maurizio Spanò, presidente provinciale dell’associazione “Generazione Futura”.

Sono movimenti distinti, che animano il confronto sul futuro del Comune. La partita resta aperta: alle dichiarazioni di disponibilità dovranno seguire programmi, liste e scelte sulle candidature.

Gaspare Anastasi: disponibilità, ma a precise condizioni

Gaspare Anastasi racconta di essere stato contattato per valutare una candidatura a sindaco e di avere avviato, da quel momento, una serie di confronti. Secondo quanto riferisce, le manifestazioni di sostegno sarebbero arrivate da imprenditori, giovani, agricoltori, associazioni e cittadini, oltre che da esponenti politici locali, regionali e nazionali.

La sua disponibilità è legata alla costruzione di un progetto che definisce «serio, credibile, forte e condiviso». Un’apertura esplicita, dunque, che lascia ancora da definire la squadra e il perimetro politico dell’eventuale candidatura.

Anastasi mette al centro l’esperienza maturata come dipendente del Comune di Petrosino presso l’Ufficio tecnico, del quale ha ricoperto anche l’incarico di dirigente. La conoscenza della macchina amministrativa è il principale argomento con cui propone il proprio nome: avere affrontato problemi, responsabilità e decisioni dall’interno dell’ente, sostiene, può rappresentare una risorsa per amministrare la città.

Un progetto aperto e il dialogo con i partiti

Anastasi si rivolge a chiunque voglia condividere idee e competenze. Tra gli obiettivi indica la valorizzazione del territorio, il sostegno alle attività produttive e la creazione di opportunità per i giovani.

L’apertura riguarda anche le forze politiche. Anastasi rivendica la necessità di dialogare con Regione e Governo per ottenere risorse e risposte, senza indicare, nel comunicato, uno schieramento di riferimento. Il messaggio è quello di una disponibilità al confronto con tutti, subordinata all’interesse di Petrosino.

Resta da capire quali adesioni questa impostazione riuscirà a raccogliere e come si tradurranno in un progetto elettorale.

L’intesa tra i consiglieri e Generazione Futura

Un altro movimento arriva dal Consiglio comunale. Due giovani consiglieri, Bonomo e Sanguedolce, annunciano l’avvio di un percorso comune insieme a Maurizio Spanò, presidente provinciale di “Generazione Futura”.

Al centro dell’intesa ci sono lo sviluppo economico e turistico, la valorizzazione della costa e il miglioramento dei servizi: strade, illuminazione e mobilità. I promotori insistono sulla necessità di un rapporto concreto con le istituzioni, capace di trasformare le richieste del territorio in interventi.

Il comunicato non indica un candidato sindaco. Segna, però, la nascita di un’aggregazione che intende partecipare al confronto politico e contribuire alla costruzione di una proposta per il Comune.

L’uscente e una partita ancora aperta

Con Giacomo Anastasi in campo, la discussione dovrà misurarsi anche con il bilancio dell’amministrazione uscente. Per chi propone una nuova fase, la sfida sarà dare contenuto al cambiamento annunciato: chiarire priorità, alleanze e strumenti per realizzarle.

I nomi cominciano a circolare e le intese a delinearsi, ma il passaggio decisivo sarà capire quanti di questi percorsi sapranno convergere e quanti diventeranno candidature autonome. È lì che si definirà la vera competizione per il governo di Petrosino.



