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Politica
07/10/2026 16:04:00

Mazara, giovani e culture al centro del primo incontro di “Tessere la città”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/mazara-giovani-e-culture-al-centro-del-primo-incontro-di-tessere-la-citta-450.jpg

Giovani, multiculturalità e partecipazione sono stati al centro del primo appuntamento di “Tessere la città”, il percorso promosso dai Giovani Democratici di Mazara del Vallo. L'incontro si è svolto domenica 4 ottobre ed è stato dedicato al tema “Giovani e Culture”.

 

L'iniziativa punta a creare momenti di confronto tra associazioni, comunità, giovani e cittadini, partendo dalle diverse realtà sociali e culturali presenti a Mazara.

Durante il primo incontro sono state condivise esperienze, esigenze e proposte, con particolare attenzione al rapporto tra le diverse comunità che vivono in città.

 

«Vogliamo partire dall'ascolto – spiega la segretaria dei Giovani Democratici di Mazara –. Crediamo che conoscere direttamente le esigenze, le difficoltà e le proposte delle diverse realtà che vivono il nostro territorio sia il primo passo per costruire una politica realmente rappresentativa».

“Tessere la città” proseguirà con altri appuntamenti dedicati al confronto e alla partecipazione.









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