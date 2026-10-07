Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Partiti e movimenti
07/10/2026 12:23:00

Udc di Alcamo, Franco Orlando è coordinatore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/udc-di-alcamo-franco-orlando-e-coordinatore-450.jpg

 L’ UDC della provincia di Trapani dà il benvenuto a Franco Orlando, nominato Coordinatore Comunale dell’ UDC di Alcamo dal Coordinatore Provinciale On. Francesco Regina. 

 

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento e radicamento dell’ UDC sul territorio e affida il coordinamento cittadino a una figura di lunga esperienza politica e amministrativa. 

 

Orlando è stato consigliere comunale di Alcamo per quattro legislature, assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive e consigliere provinciale di Trapani. Nel corso della sua esperienza istituzionale ha affrontato temi importanti per la città, dalla sanità all’emergenza idrica, dalla viabilità alla sicurezza scolastica e allo sviluppo del territorio. La sua esperienza in Consiglio comunale si è conclusa il 1° ottobre 2026, con le dimissioni dalla carica. Con questo nuovo incarico, l’ UDC prosegue il proprio impegno per costruire una presenza sempre più forte e organizzata ad Alcamo.

 "A Franco Orlando - ha dichiarato l' On. Francesco Regina - auguro un buon lavoro da parte del Coordinamento Provinciale e di tutta la comunità dell’UDC della provincia di Trapani, fare politica significa, prima di tutto, esserci con passione, con responsabilità e con il cuore rivolto alla propria comunità.Benvenuto Franco e buon lavoro". 









Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...