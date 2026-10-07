De Luca fa campagna acquisti nel Trapanese. E il sindaco di Valderice Stabile annuncia la candidatura alle Regionali

07/10/2026 20:38:00

Cateno De Luca fa campagna acquisti in provincia di Trapani. E non si accontenta dei consiglieri comunali: punta direttamente sui sindaci. Dopo settimane di indiscrezioni, anticipate anche da Tp24, Sud chiama Nord ufficializza una serie di adesioni che coinvolgono amministratori di primo piano del territorio. Ma c'è anche una novità: Francesco Stabile, sindaco di Valderice, annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni regionali siciliane.

L'operazione politica è stata presentata oggi, 7 ottobre, all'Assemblea regionale siciliana, alla presenza del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, e del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice.

Da Mazara a Trapani, tutti i nuovi ingressi

Il nome più significativo è quello di Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo e presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Un'adesione che porta nel movimento di De Luca un amministratore con un doppio ruolo istituzionale.

Insieme a Quinci arriva anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile.

La squadra comprende inoltre il vicesindaco di Mazara del Vallo Vito Billardello, il consigliere comunale mazarese Massimo Giardina, il consigliere comunale di Marsala Gaspare Di Girolamo, l'ex assessore provinciale Livio Daidone e l'ex presidente del Consiglio comunale di Trapani Katia Bucaria.

Una rete che attraversa diversi Comuni della provincia e che mette insieme amministratori in carica ed esponenti con precedenti esperienze istituzionali.

Non si tratta, peraltro, di un fulmine a ciel sereno. Tp24 aveva già anticipato da settimane diversi di questi passaggi politici. Adesso arriva l'ufficializzazione, con tanto di presentazione all'Ars.

De Luca guarda ai cinque seggi trapanesi

L'obiettivo è dichiarato. De Luca vuole costruire una presenza significativa nella provincia di Trapani in vista delle prossime elezioni regionali.

«Abbiamo immaginato un ponte ideale tra Messina e Trapani», scrive il leader di Sud chiama Nord, indicando nel territorio trapanese uno snodo strategico del proprio progetto politico.

Poi entra direttamente nella partita elettorale: «Su cinque seggi dell'Ars assegnati al territorio trapanese, almeno tre sono in bilico: è una partita fondamentale e noi intendiamo giocarla da assoluti protagonisti».

È la lettura politica di De Luca, che punta a inserirsi negli equilibri della rappresentanza trapanese all'Assemblea regionale.

Il movimento si presenta come una forza «autonomista, civica, progressista e inclusiva», rivendicando la propria vocazione a rappresentare sindaci e amministratori locali.

Sul piano regionale, De Luca collega l'espansione del movimento anche alle difficoltà della maggioranza di Renato Schifani: «La legislatura regionale si avvia alla sua fase conclusiva e la crisi di governo è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo pronti a governare il cambiamento».

Stabile rompe gli indugi: «Mi candido alle Regionali»

La novità più esplicita arriva da Valderice. Il sindaco Francesco Stabile non si limita ad aderire al movimento, ma annuncia ufficialmente la propria candidatura all'Ars.

«Non intendo più delegare nessuno! Ho deciso di scendere in campo e candidarmi alle Elezioni Regionali al fianco di Cateno De Luca, condividendo il progetto di Sud chiama Nord».

Stabile rivendica la scelta come un'assunzione di responsabilità verso il territorio.

«Dire sì ed accettare una candidatura alle Regionali non è un fatto automatico, né una scelta dettata dal semplice senso di appartenenza politica, ma è una scelta di responsabilità, di rappresentanza e di impegno concreto per il futuro del nostro territorio».

Il sindaco insiste soprattutto sulla necessità di portare a Palermo le istanze della provincia.

«Accettare significa mettersi in prima linea, con coraggio e determinazione, per dare un impulso diverso alla nostra terra, portando a Palermo le esigenze, le istanze e le speranze di un territorio che troppo spesso ha chiesto invano attenzioni maggiori».

E sottolinea il valore della propria esperienza amministrativa: «Farlo da Sindaco è un reale valore aggiunto, perché solo chi conosce profondamente i limiti e la forza della propria terra può rappresentarla con efficacia e visione».

La partita politica nella provincia di Trapani

Con queste adesioni Sud chiama Nord consolida la propria organizzazione nel Trapanese, cercando di trasformare il radicamento degli amministratori locali in una presenza politica regionale.

L'ingresso di Quinci è particolarmente rilevante per il suo ruolo di presidente del Libero Consorzio, mentre la candidatura di Stabile rappresenta il primo tassello esplicitamente annunciato della competizione elettorale.

Resta da capire quali altri amministratori seguiranno lo stesso percorso, quali saranno le candidature definitive e come si organizzerà il movimento nei diversi collegi e Comuni.

C'è poi una questione politica che riguarda soprattutto Mazara del Vallo: l'adesione di Quinci a Sud chiama Nord apre una nuova fase nei rapporti con le altre forze politiche che operano in città e in provincia.

De Luca, intanto, mette insieme la squadra. Il suo obiettivo non è soltanto allargare il movimento, ma costruire una rete di amministratori in grado di partecipare alla prossima competizione per i cinque seggi trapanesi dell'Ars.

La campagna elettorale, almeno per Sud chiama Nord, è già cominciata. Anche se ancora non si sa quando si voterà.



