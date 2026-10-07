Trapani, Alessandro Debonis è il nuovo direttore dell'Ufficio delle Dogane

07/10/2026 07:08:00

Cambio al vertice dell'Ufficio delle Dogane di Trapani. Alessandro Debonis è il nuovo direttore della struttura e prende il posto di Ivan Santi Spina, che aveva guidato l'ufficio nell'ultimo periodo con un incarico ad interim.

Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione della visita a Trapani del direttore territoriale Sicilia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Davide Miggiano.

Per Debonis si tratta del primo incarico dirigenziale. È entrato recentemente nei ruoli dell'Agenzia e ha seguito un percorso di formazione specialistica alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

L'Ufficio di Trapani riveste un ruolo rilevante nelle attività di controllo doganale del territorio, con particolare attenzione anche al settore energetico e ai flussi commerciali.



