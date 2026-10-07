Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
07/10/2026 07:08:00

Trapani, Alessandro Debonis è il nuovo direttore dell'Ufficio delle Dogane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/trapani-alessandro-debonis-e-il-nuovo-direttore-dell-ufficio-delle-dogane-450.jpg

Cambio al vertice dell'Ufficio delle Dogane di Trapani. Alessandro Debonis è il nuovo direttore della struttura e prende il posto di Ivan Santi Spina, che aveva guidato l'ufficio nell'ultimo periodo con un incarico ad interim.

 

Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione della visita a Trapani del direttore territoriale Sicilia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Davide Miggiano.

Per Debonis si tratta del primo incarico dirigenziale. È entrato recentemente nei ruoli dell'Agenzia e ha seguito un percorso di formazione specialistica alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

 

L'Ufficio di Trapani riveste un ruolo rilevante nelle attività di controllo doganale del territorio, con particolare attenzione anche al settore energetico e ai flussi commerciali.









Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...