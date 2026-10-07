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Economia
07/10/2026 18:00:00

Mazara, un convegno sul Codice della crisi d'impresa e il risanamento delle aziende

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/mazara-un-convegno-sul-codice-della-crisi-d-impresa-e-il-risanamento-delle-aziende-450.jpg

Magistrati, docenti universitari e professionisti si confronteranno venerdì 9 ottobre a Mazara del Vallo sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'appuntamento è con la terza edizione del convegno “Il ruolo del Codice della Crisi nel rilancio dell'economia italiana”, in programma dalle 9 alle 19 all'Hotel Mahara.

 

L'iniziativa è promossa dallo Studio legale AGA & Partners. Responsabile scientifico è l'avvocato Antonio Giulio Alagna, mentre a moderare i lavori sarà la giornalista Licia Raimondi.

Al centro dell'incontro ci saranno gli strumenti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore nel 2022, con particolare attenzione alla prevenzione delle situazioni di difficoltà delle aziende e alle possibilità di risanamento.

Tra gli argomenti in programma la composizione negoziata della crisi, la transazione fiscale, la finanza nelle procedure concorsuali e gli strumenti per garantire la continuità aziendale.

Tra i relatori sono attesi magistrati della Corte di Cassazione e di diversi tribunali italiani, insieme a docenti delle università Bocconi, Sapienza di Roma, Firenze, Ferrara e Bergamo e a professionisti che operano nel settore della crisi d'impresa.

 

Previsti, tra gli altri, gli interventi di Alessandro Danovi, commissario straordinario del gruppo Ilva, Laura De Simone, Salvo Leuzzi, Giovan Battista Nardecchia, Ilaria Pagni, Andrea Panizza, Enrico Quaranta e del procuratore di Gela Salvatore Vella.

Il convegno prevede anche il riconoscimento di crediti formativi per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.









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