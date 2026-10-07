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07/10/2026 08:11:00

Sarà intitolata a Paola Danila Tranchida la sezione marsalese dell'Ande

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791346452-0-sara-intitolata-a-paola-tranchida-la-sezione-marsalese-dell-ande.jpg

Sarà intitolata all’avvocata Paola Danila Tranchida, deceduta il 22 novembre dello scorso anno a causa di un terribile incidente domestico, la sezione marsalese dell’Ande, l’Associazione nazionale donne elettrici.

 

 La cerimonia di intitolazione si terrà sabato prossimo, alle 17, nei locali dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea, nell’ex Convento del Carmine. Lo comunica la presidente dell’Ande di Marsala, l’ex assessora Giuseppina Passalacqua. 

 

La giovane professionista scomparsa, lasciando nello sgomento non solo i familiari, ma anche l’avvocatura locale e quanti la conoscevano e l’apprezzavano, era stata ricordata anche lo scorso 14 febbraio nel corso di una conferenza/incontro formativo sul tema “La deontologia come strumento fondante la professione dell’Avvocato” organizzato dalla Camera penale di Marsala. 

 

Figlia dell’avvocato Diego Tranchida, figura di riferimento dell’avvocatura locale, e della professoressa Antonella Genna, già assessora ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, Danila proveniva da una famiglia molto conosciuta in città per l’impegno civile e professionale. 

 

Nella sua carriera aveva già saputo distinguersi: era stata vicepresidente della sezione marsalese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), ruolo nel quale aveva messo in luce capacità, equilibrio e un garbo umano che tutti le riconoscevano









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