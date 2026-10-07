Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
07/10/2026 11:00:00

Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni. Oggi assemblea pubblica a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791365371-0-regolamento-sull-amministrazione-condivisa-dei-beni-comuni-oggi-assemblea-pubblica-a-mazara.jpg

"Mercoledì 7 ottobre alle ore 17,30 nella Sala Dolci del Civic presenteremo il nuovo regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni. Lo faremo insieme al Cesvop, nuovo partner strategico del Comune nello sviluppo delle pratiche innovative di amministrazione condivisa. Sarà un'assemblea aperta a cittadini attivi, enti del Terzo Settore, rappresentanti delle Consulte comunali e semplici curiosi, per capire come si può passare dalle idee all'azione e diventare, attraverso i Patti di collaborazione, veri promotori di cambiamento in città. A raccontare concretamente cosa significa farlo ci saranno anche i rappresentanti dei Patti già attivi a Mazara, con le esperienze realizzate, i risultati raggiunti e le sfide ancora aperte".

 

Con questo messaggio, l'assessore comunale alla Partecipazione e Coesione Sociale Gianfranco Casale rivolge un invito a cittadini ed enti del settore settore a partecipare all'assemblea di presentazione del nuovo regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni.

 

Insieme all'assessore Casale ed al dirigente del V Settore comunale Maria Gabriella Marascia interverranno per il Cesvop la presidente Antonia Petrillo, la coordinatrice Area Sviluppo e Progettazione Marcella Silvestre e la responsabile provinciale Rossella D'Angelo.









Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...