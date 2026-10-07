Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni. Oggi assemblea pubblica a Mazara

07/10/2026 11:00:00

"Mercoledì 7 ottobre alle ore 17,30 nella Sala Dolci del Civic presenteremo il nuovo regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni. Lo faremo insieme al Cesvop, nuovo partner strategico del Comune nello sviluppo delle pratiche innovative di amministrazione condivisa. Sarà un'assemblea aperta a cittadini attivi, enti del Terzo Settore, rappresentanti delle Consulte comunali e semplici curiosi, per capire come si può passare dalle idee all'azione e diventare, attraverso i Patti di collaborazione, veri promotori di cambiamento in città. A raccontare concretamente cosa significa farlo ci saranno anche i rappresentanti dei Patti già attivi a Mazara, con le esperienze realizzate, i risultati raggiunti e le sfide ancora aperte".

Con questo messaggio, l'assessore comunale alla Partecipazione e Coesione Sociale Gianfranco Casale rivolge un invito a cittadini ed enti del settore settore a partecipare all'assemblea di presentazione del nuovo regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni.

Insieme all'assessore Casale ed al dirigente del V Settore comunale Maria Gabriella Marascia interverranno per il Cesvop la presidente Antonia Petrillo, la coordinatrice Area Sviluppo e Progettazione Marcella Silvestre e la responsabile provinciale Rossella D'Angelo.



