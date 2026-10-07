Marsala. I campioni europei di vela ricevuti al Comune

07/10/2026 13:35:00

Ignazio Bonanno, Simone Scontrino e Francesco Linares hanno trionfato al Campionato Europeo di vela d’altura J24. I tre velisti sono stati accolti a Palazzo Municipale dalla sindaca di Marsala Andreana Patti e dall’assessore allo sport Gabriele Di Pietra, ricevendo i complimenti dall’Amministrazione comunale per l’ulteriore successo che arricchisce il loro Palmares.

Un curriculum colmo di titoli nazionali e internazionali, quello dei tre velisti marsalesi Bonanno (timoniere), Scontrino (scotte) e Linares (centrale) che, nel corso dell’incontro, hanno voluto sottolineare che sono nati e cresciuti sportivamente al Circolo Velico Marsala. Proprio grazie ai risultati giovanili ottenuti durante gli anni al Circolo, sono stati poi selezionati e reclutati nel Centro Vela d'Altura della Marina Militare, dove costituiscono il nucleo portante dell'equipaggio “La Superba” (ITA 416) Campione d’Europa. La sindaca Patti e l’assessore Di Pietra hanno apprezzato l’orgoglio con il quale evidenziano la loro origine sportiva marsalese, aggiungendo che “la Città ha in voi veri e propri ambasciatori in ambito internazionale e, pertanto, teniamoci in contatto per futuri aventi di promozione dello sport che organizzeremo a Marsala”. Nella Classe J24, Ignazio Bonanno, Simone Scontrino e Francesco Linares vantano anche un 2° posto nel Campionato Mondiale disputato in Grecia, 3 Titoli Europei (incluso quello dello scorso agosto in Svezia) e 11 Titoli Italiani.



