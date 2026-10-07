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Cultura
07/10/2026 08:54:00

Trapani, apertura della mostra “Architettura da incontrare” a Palazzo Cavarretta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791356150-0-trapani-apertura-della-mostra-architettura-da-incontrare-a-palazzo-cavarretta.jpg

L’architettura esce dagli studi professionali e prova a raccontarsi alla città. Mercoledì 7 ottobre, alle 18, a Palazzo Cavarretta, nel centro storico di Trapani, si inaugura “Architettura da incontrare | Progetti. Luoghi. Visioni”, la mostra itinerante organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani.

La tappa trapanese resterà aperta fino a sabato 10 ottobre e sarà il primo appuntamento di un percorso che proseguirà successivamente a Castelvetrano, Marsala e Alcamo.

I progetti degli architetti della provincia

La mostra raccoglie soprattutto opere già realizzate dagli architetti della provincia di Trapani, per mostrare concretamente come la progettazione intervenga sul territorio e sulla qualità degli spazi nei quali viviamo.

I lavori sono organizzati in quattro aree: recupero dell’esistente, nuova edificazione, interni e design, spazi collettivi. Fanno eccezione i progetti presentati dai professionisti under 35, per i quali non è richiesta la realizzazione dell’opera.

L’obiettivo è costruire un racconto dell’architettura contemporanea locale attraverso approcci e linguaggi differenti, mettendo insieme interventi privati e spazi destinati alla collettività.

Naso: «La qualità dello spazio non è mai casuale»

Per il presidente dell’Ordine degli Architetti di Trapani, Gianfranco Naso, l’iniziativa serve anche a riportare al centro il ruolo dell’architetto nelle trasformazioni del territorio.

«La qualità dello spazio non è mai casuale», sottolinea Naso, ma nasce da una progettazione capace di tenere insieme tecnica, estetica e funzione.

La mostra vuole quindi parlare non soltanto agli addetti ai lavori, ma anche ai cittadini, mostrando come una scelta progettuale possa incidere sugli edifici, sul paesaggio, sugli spazi pubblici e, più in generale, sulla qualità della vita.

In mostra anche la “Supermostra Sicilia 2026”

Accanto ai lavori degli architetti trapanesi saranno presentati in formato digitale anche i progetti della “Supermostra Sicilia 2026 – Un atlante dell’architettura contemporanea”.

Il progetto è promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo insieme all’Associazione Italiana di Architettura e Critica e coinvolge gli Ordini provinciali aderenti alla Consulta degli Architetti PPC della Sicilia.

Il percorso di Palazzo Cavarretta mette così in relazione la produzione architettonica della provincia di Trapani con un quadro più ampio dell’architettura contemporanea siciliana.

Il 9 e 10 ottobre anche “Open Studi Aperti”

Le giornate di venerdì 9 e sabato 10 ottobre coincideranno inoltre con “Open Studi Aperti”, l’iniziativa promossa a livello nazionale dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.

L’edizione 2026 ha come tema “Architettura Condivisa” e punta ad avvicinare cittadini, professionisti e istituzioni, aprendo il mondo dell’architettura anche a chi normalmente resta fuori dagli studi professionali.

A Trapani le due iniziative finiscono così per incrociarsi: da una parte i progetti esposti a Palazzo Cavarretta, dall’altra il confronto diretto tra architetti e pubblico.

Giorni e orari della mostra

L’inaugurazione è prevista oggi alle 18. La mostra sarà visitabile mercoledì 7 ottobre dalle 18 alle 20.

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre sarà invece aperta dalle 10 alle 13:30 e dalle 17 alle 20.

Conclusa la tappa di Trapani, “Architettura da incontrare” continuerà il suo percorso a Castelvetrano, Marsala e Alcamo, trasformando la mostra in un itinerario attraverso l’architettura contemporanea della provincia.



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