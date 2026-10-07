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Cultura
07/10/2026 13:56:00

Mazara del Vallo, “Dialoghi Urbani” parla di Patti di collaborazione e beni comuni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/mazara-del-vallo-dialoghi-urbani-parla-di-patti-di-collaborazione-e-beni-comuni-450.jpg

Come si passa da un’idea per migliorare la città a un progetto che può essere realizzato davvero? È la domanda al centro del secondo appuntamento di “Dialoghi Urbani”, in programma sabato 10 ottobre alle 18 al CIVIC di Mazara del Vallo.

Questa volta il confronto sarà dedicato ai Patti di collaborazione, uno degli strumenti utilizzati per coinvolgere cittadini e associazioni nella cura e nella gestione condivisa dei beni comuni.

Ospite dell’incontro sarà Antonio Tozzi, tra i coordinatori del Centro Don Milani, esperienza che verrà raccontata ai partecipanti come caso concreto di amministrazione condivisa.

Dal confronto all’azione

“Dialoghi Urbani” è un ciclo di sei appuntamenti pensato soprattutto per i giovani under 35, con l’obiettivo di fornire strumenti ed esperienze utili a trasformare idee e partecipazione in iniziative concrete per la città.

Il secondo incontro arriva, non a caso, in una settimana nella quale a Mazara il tema dei Patti di collaborazione è particolarmente attuale. Il Comune ha infatti appena presentato il nuovo regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, aprendo il confronto con cittadini, Terzo settore e Consulte comunali.

Il tema del 10 ottobre sarà quindi molto pratico: capire come cittadini, gruppi e associazioni possano prendersi cura di spazi e progetti attraverso accordi condivisi con l’amministrazione.

L’esperienza del Centro Don Milani

A raccontare come questo modello possa funzionare sarà Antonio Tozzi, partendo dall’esperienza del Centro Don Milani.

Il centro rappresenta un caso costruito attraverso la collaborazione tra più realtà e associazioni, che condividono attività e gestione degli spazi. Il confronto servirà anche a capire quali passaggi siano necessari perché un’esperienza di partecipazione non resti soltanto sulla carta.

Sei incontri fino a dicembre

Il percorso di “Dialoghi Urbani” è promosso da Mezza APS in collaborazione con il Comune di Mazara del Vallo e l’Assessorato alle Politiche Giovanili, con il finanziamento dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

L’obiettivo è rafforzare la partecipazione civica dei giovani e fare della Consulta dei Giovani uno spazio capace non soltanto di raccogliere istanze, ma anche di elaborare proposte.

Dopo l’incontro del 10 ottobre, il calendario proseguirà fino a dicembre affrontando temi come restanza, volontariato europeo, attivismo digitale e progettazione civica.

Aperitivo gratuito per gli under 35

Anche per questo secondo appuntamento è previsto un momento informale al termine dell’incontro.

L’aperitivo sarà gratuito per i partecipanti under 35, mentre agli over 35 verrà richiesta un’offerta libera.



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