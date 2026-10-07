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Cultura
07/10/2026 08:51:00

Marsala, al Museo Lilibeo la musica diventa un ponte fra i popoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791355973-0-marsala-al-museo-lilibeo-la-musica-diventa-un-ponte-fra-i-popoli.jpg

La musica come strumento di incontro tra culture, persone e comunità. Domenica 11 ottobre alle 17, nella Sala Famà del Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, la Libera Orchestra Popolare sarà protagonista del concerto “La musica, ponte fra i popoli”.

L'appuntamento rientra nelle iniziative della Giornata Mondiale degli Amici dei Musei e della XXIII Giornata Nazionale FIDAM, dedicate quest'anno al tema “Ponti: infrastrutture, culture, comunità”.

La musica come luogo di incontro

Il titolo scelto per il concerto riassume il senso dell'iniziativa: usare la musica come linguaggio capace di mettere in relazione esperienze, storie e culture differenti.

A fare da cornice sarà il Museo Archeologico Regionale Lilibeo, uno dei luoghi simbolo della memoria storica di Marsala e del suo rapporto con il Mediterraneo.

Il tema dei “ponti” viene così declinato non soltanto come collegamento fisico, ma anche come relazione tra comunità e patrimonio culturale.

Il concerto della Libera Orchestra Popolare

Protagonista del pomeriggio sarà la Libera Orchestra Popolare, fondata da Salvatore Inguì.

Prima del concerto sono previsti i saluti di Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, di Violetta Isaia, presidente dell'Associazione Amici del Parco Archeologico, e dello stesso Salvatore Inguì.

L'appuntamento inizierà alle 17 nella Sala Famà del Museo.

Musei, cultura e comunità

La giornata invita a riflettere sul ruolo dei musei non soltanto come luoghi di conservazione, ma anche come spazi di partecipazione e incontro.

A Marsala questo messaggio passerà attraverso la musica, scelta come elemento capace di unire linguaggi e provenienze diverse.



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