SuperEnalotto, un “5” da oltre 34mila euro a Marsala

Una vincita da oltre 34mila euro al SuperEnalotto è stata centrata a Marsala. Nel concorso di martedì 6 ottobre è stato realizzato un “5” da 34.464,15 euro alla Totoricevitoria di via Mazzini 34.
Quella di Marsala è una delle tre vincite dello stesso importo registrate in Sicilia. Le altre due sono state centrate a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, e a Lentini, nel Siracusano. Complessivamente i tre premi superano i 103mila euro.
L'ultimo “6”, da 223,2 milioni di euro, risale all'11 settembre ed è stato centrato a Oggiono, in provincia di Lecco. Per il prossimo concorso, in programma giovedì 8 ottobre, il jackpot sale a 37,4 milioni di euro.