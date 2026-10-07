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Cronaca
07/10/2026 12:07:00

SuperEnalotto, un “5” da oltre 34mila euro a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/superenalotto-un-5-da-oltre-34mila-euro-a-marsala-450.jpg

Una vincita da oltre 34mila euro al SuperEnalotto è stata centrata a Marsala. Nel concorso di martedì 6 ottobre è stato realizzato un “5” da 34.464,15 euro alla Totoricevitoria di via Mazzini 34.

 

Quella di Marsala è una delle tre vincite dello stesso importo registrate in Sicilia. Le altre due sono state centrate a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, e a Lentini, nel Siracusano. Complessivamente i tre premi superano i 103mila euro.

 

L'ultimo “6”, da 223,2 milioni di euro, risale all'11 settembre ed è stato centrato a Oggiono, in provincia di Lecco. Per il prossimo concorso, in programma giovedì 8 ottobre, il jackpot sale a 37,4 milioni di euro.









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