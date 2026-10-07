Partanna, rapina con un coltello per rubare un cellulare: giovane in carcere

Avrebbe minacciato una persona con un coltello per farsi consegnare il telefono cellulare. Un giovane di Partanna è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Palermo.
Il provvedimento è legato a una rapina avvenuta lo scorso agosto a Partanna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri durante le indagini, il giovane avrebbe minacciato la vittima con un coltello, facendosi consegnare il cellulare.
Dopo l'esecuzione dell'ordinanza, il giovane è stato trasferito nel carcere minorile di Palermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Le accuse sono ancora nella fase cautelare e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate definitivamente nel corso del procedimento.