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Cronaca
07/10/2026 12:18:00

Partanna, rapina con un coltello per rubare un cellulare: giovane in carcere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791368372-0-partanna-rapina-con-un-coltello-per-rubare-un-cellulare-giovane-in-carcere.jpg

Avrebbe minacciato una persona con un coltello per farsi consegnare il telefono cellulare. Un giovane di Partanna è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Palermo.

 

Il provvedimento è legato a una rapina avvenuta lo scorso agosto a Partanna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri durante le indagini, il giovane avrebbe minacciato la vittima con un coltello, facendosi consegnare il cellulare.

 

Dopo l'esecuzione dell'ordinanza, il giovane è stato trasferito nel carcere minorile di Palermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

 

Le accuse sono ancora nella fase cautelare e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate definitivamente nel corso del procedimento.









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