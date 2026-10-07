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Cronaca
07/10/2026 14:32:00

"Lo stanno massacrando". Notte di violenza a Marsala, le immagini della caccia all'uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/lo-stanno-massacrando-notte-di-violenza-a-marsala-le-immagini-della-caccia-all-uomo-450.jpg

Una vera e propria caccia all'uomo per le strade della zona sud di Marsala. Diverse auto inseguono e accerchiano un furgoncino. Alcune persone scendono, hanno mazze e bastoni e colpiscono il mezzo e l'uomo. «Vai, vai», urla qualcuno mentre vanno avanti le bastonate. Poi la voce di una donna: «Lo stanno massacrando». Sono le immagini di quanto accaduto ieri sera tra Bambina e Ventrischi, riprese con i cellulari e finite nel giro di poche ore nelle chat di tutta Marsala.

 

Tp24 pubblica uno dei video. Si vedono diverse automobili accerchiare il furgoncino e alcune persone colpirlo ripetutamente con dei bastoni. Altri filmati, anch'essi circolati nelle chat, mostrano momenti del pestaggio.

Il furgoncino è stato poi incendiato nei pressi dell'autoparco comunale di contrada Ponte Fiumarella.

 

La tensione per i furti

È il punto più grave raggiunto finora dal clima di tensione che da giorni si respira nella zona sud di Marsala, dopo le numerose segnalazioni di furti, tentativi di intrusione nelle abitazioni e minacce.

Secondo quanto ricostruito da Tp24, all'inseguimento avrebbero partecipato più di dieci persone a bordo di almeno quattro auto. L'uomo alla guida del furgoncino sarebbe stato individuato perché ritenuto da alcuni coinvolto negli episodi degli ultimi giorni.

Ma saranno le forze dell'ordine a dover verificare il suo eventuale coinvolgimento.

 

Una spedizione punitiva

Da giorni fotografie, targhe, video e nomi di presunti responsabili circolano nelle chat dei residenti. La paura è cresciuta insieme alle segnalazioni e alle richieste di maggiori controlli.

Ieri sera, però, si è superato un limite. Un gruppo di persone ha inseguito un uomo, lo ha accerchiato e lo ha preso a bastonate. Le immagini documentano una spedizione punitiva che non può essere giustificata dall'esasperazione per i furti.

 

La gente della zona è stanca e ha paura. Ma non ci si può organizzare in ronde e farsi giustizia da soli.

Adesso le forze dell'ordine dovranno ricostruire l'intera vicenda, individuare le persone coinvolte nell'aggressione e nell'incendio del furgoncino e, parallelamente, fare chiarezza sui furti e sugli altri episodi che negli ultimi giorni hanno alimentato la tensione nella zona sud.









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