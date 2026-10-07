Incendio nella notte a Custonaci

07/10/2026 08:01:00

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 22:30, nel territorio di Custonaci. Il rogo, secondo quanto comunicato dal sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala, è stato messo sotto controllo. A preoccupare, però, è soprattutto il vento previsto tra oggi e domani, che aumenta il rischio di nuovi incendi nel Trapanese.

Proprio per questo a San Vito Lo Capo è stato organizzato un presidio straordinario del territorio. Numerosi volontari hanno dato la propria disponibilità a collaborare con la Protezione Civile comunale nelle aree considerate maggiormente a rischio.

«Le previsioni meteorologiche indicano, anche nel territorio trapanese, condizioni di vento, fattori che determinano un significativo aumento del rischio di incendi», scrive La Sala. Il sindaco segnala inoltre la presenza di vento già nella zona di Castelluzzo.

Il servizio di presidio e vigilanza è partito già nella notte e proseguirà finché sarà necessario. I volontari affiancheranno la Polizia Municipale e il sistema di monitoraggio garantito dalle telecamere comunali installate in diversi punti del territorio.

La Sala ha rivolto anche un appello ai cittadini, chiedendo massima attenzione e rispetto delle norme di sicurezza, ma anche di evitare segnalazioni non fondate che potrebbero provocare inutili allarmismi e sottrarre risorse alle situazioni di reale pericolo.

L'incendio di Custonaci arriva in giornate particolarmente delicate sul fronte dei roghi. Il vento può infatti favorire una rapida propagazione delle fiamme, rendendo necessario un livello più alto di vigilanza soprattutto nelle aree di vegetazione.



