Controlli nel Trapanese, il bilancio di settembre: 5 arresti e 17 denunce

07/10/2026 07:01:00

Oltre 5.500 persone controllate, dieci casi di evasione dagli arresti domiciliari, cinque arresti, 40 patenti ritirate e 676 violazioni al Codice della strada. E ancora controlli nelle aziende, sequestri di droga e armi e tre interdittive antimafia. È il bilancio delle attività di controllo effettuate nel mese di settembre in provincia di Trapani.

I dati sono stati diffusi dalla Prefettura di Trapani. Nel corso del mese sono stati organizzati 33 servizi straordinari di controllo del territorio, pianificati dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Oltre 5.500 persone controllate

Complessivamente sono state controllate 5.527 persone. Tra queste sono state riscontrate 17 violazioni da parte di soggetti sottoposti a obblighi giudiziari.

In dieci casi è stata contestata l'evasione dagli arresti domiciliari; cinque persone non avrebbero rispettato gli obblighi della sorveglianza speciale, mentre sono state registrate una violazione del divieto di dimora e una dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sul fronte della droga, 25 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e altre cinque per le ipotesi previste dall'articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti.

Strade: 676 violazioni e 40 patenti ritirate

Numeri consistenti anche sulle strade. Nel corso dei controlli sono state accertate 676 violazioni al Codice della strada: 17 per guida in stato di ebbrezza, cinque per guida sotto l'effetto di stupefacenti, 72 per veicoli senza assicurazione, 39 per mancato uso del casco, 21 per mancato utilizzo delle cinture e 159 per mezzi senza revisione.

Contestati anche 16 eccessi di velocità e dieci casi di utilizzo del telefono alla guida.

Sono state impiegate 361 pattuglie sulle strade e autostrade, con 1.595 veicoli controllati e 575 infrazioni contestate. Quaranta le patenti ritirate, 45 le carte di circolazione e 1.262 i punti decurtati.

La Prefettura ha inoltre adottato 82 provvedimenti di sospensione della patente: 25 per guida sotto l'influenza dell'alcol, nove per stupefacenti, 27 per l'uso del telefono o di altri apparecchi alla guida e 21 per altre violazioni.

Dieci aziende su 17 irregolari

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato 17 aziende e dieci sono risultate irregolari: sette nel terziario e tre nell'industria.

Quattro persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per contestazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A Fulgatore, invece, una persona è stata denunciata per abbandono di rifiuti.

Movida: cinque arresti e sequestri

Nei fine settimana sono proseguiti i controlli interforze nelle zone della movida di Alcamo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. Sono state identificate 1.068 persone e controllati 438 veicoli, con 33 violazioni al Codice della strada.

Altri 13 servizi, effettuati in diversi comuni della provincia, hanno portato a 17 denunce e cinque arresti. Sono stati eseguiti anche 14 sequestri, tre dei quali relativi ad armi, oltre a sostanze stupefacenti come eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. Ventuno persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga.

Tre interdittive antimafia

Nel mese di settembre la Prefettura ha adottato anche tre interdittive antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti nella coltivazione viticola, nell'allevamento e nel commercio dei prodotti della pesca.

Per un'altra azienda, attiva nella fabbricazione e manutenzione di imballaggi in legno, sono state applicate misure di prevenzione collaborativa: potrà continuare a operare sotto il controllo di un esperto e del Gruppo interforze antimafia.

Sono stati inoltre disposti quattro divieti di detenzione di armi, mentre 14 imprese sono state inserite o hanno rinnovato l'iscrizione nella White List.

I controlli in mare

Intensa anche l'attività della Guardia Costiera. La Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato 11.828 controlli, elevando 470 verbali amministrativi e trasmettendo 26 notizie di reato.

Nel Compartimento marittimo sono stati effettuati nove interventi di ricerca e soccorso, con 12 persone soccorse.

La Capitaneria di Mazara del Vallo ha invece effettuato 140 controlli, contestando tre violazioni relative al servizio di assistenza e salvataggio e alle concessioni demaniali.



