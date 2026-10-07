Buongiorno24 del 7 Ottobre 2026

07/10/2026 09:11:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, appuntamento con Buongiorno24 dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con Antonini e il giorno del Tar. Oggi davanti al tribunale amministrativo del Lazio torna il ricorso degli Shark. Ricostruiremo la vicenda dell’esclusione dal campionato di basket e il distinto contenzioso sulle penalizzazioni del Trapani Calcio: quali provvedimenti vengono contestati e che cosa può cambiare per le due società. L’appuntamento giudiziario non anticipa l’esito dei ricorsi né garantisce una sentenza definitiva nella giornata di oggi.

https://www.tp24.it/2026/10/07/basket/antonini/240370

Passiamo all’acqua contaminata tra Trapani ed Erice, attraverso la storia di un condominio di via Fiume, a Casa Santa. Venti famiglie, due analisi che rilevano contaminazione batterica e richieste di intervento inviate al Comune: una vicenda che mette al centro la sicurezza dell’acqua e le risposte attese dai cittadini.

https://www.tp24.it/2026/10/07/cittadinanza/l-acqua-contaminata-a-trapani-ed-erice-la-storia-di-un-condominio/240356

Attenzione anche agli incendi nel Trapanese. Dopo il rogo che ha interessato circa venti ettari tra Visicari e Scopello, a San Vito Lo Capo viene rafforzata la vigilanza con volontari, Protezione civile e Polizia municipale. Il vento continua a rendere più difficile il controllo degli eventuali focolai.

https://www.tp24.it/2026/10/07/cronaca/a-san-vito-lo-capo-scatta-il-presidio-contro-gli-incendi/240382

Sul fronte della politica regionale, ripartiamo dalla dichiarazione diffusa ieri sera da Renato Schifani. Dopo la richiesta di cambiamento arrivata dal commissario di Forza Italia Nino Minardo, il presidente della Regione annuncia di stare valutando le decisioni da assumere, senza precisare quali.

https://www.tp24.it/2026/10/06/regionale/crisi-in-sicilia-schifani-sto-valutando-le-decisioni-da-assumere/240368

Uno sguardo poi agli equilibri politici locali. A Mazara, Salvatore Quinci prepara il proprio ruolo nella partita delle Regionali attraverso un candidato di riferimento. A Petrosino comincia a delinearsi la corsa a sindaco, tra il primo cittadino uscente Giacomo Anastasi, la disponibilità di Gaspare Anastasi e nuovi percorsi di alleanza.

https://www.tp24.it/2026/10/07/politica/mazara-quinci-guarda-alle-regionali-bilardello-candidato-con-cateno-de-luca/240365

https://www.tp24.it/2026/10/07/politica/petrosino-verso-il-voto-due-anastasi-e-nuove-alleanze-in-campo/240366

Chiudiamo ricordando Claudio Domino, quarant’anni dopo. Il bambino di undici anni fu ucciso a Palermo il 7 ottobre 1986. Il delitto resta senza un colpevole accertato e i genitori continuano a chiedere verità. Tra Palermo e Capaci, le commemorazioni coinvolgono scuole, istituzioni e artisti.

https://www.tp24.it/2026/10/07/antimafia/claudio-domino-40-anni-dopo/240371

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45: quindici minuti per conoscere i fatti, comprenderne il contesto e orientarsi nelle notizie.



