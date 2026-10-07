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Cronaca
07/10/2026 07:12:00

7 Ottobre: Francia a ferro e fuoco, legge elettorale, peste in Siberia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791352339-0-7-ottobre-francia-a-ferro-e-fuoco-legge-elettorale-peste-in-siberia.jpg

E' il 7 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

 

• La Francia è messa a ferro e fuoco. Solo ieri 266 mila persone sono scese in piazza in 40 città. Dall’inizio delle proteste ci sono stati 215 feriti tra gli studenti, 85 tra il personale delle scuole, e 715 tra le forze dell’ordine. Il primo ministro Lecornu ha chiuso le scuole fino a lunedì prossimo

• A Roma, intanto, la Camera dei deputati ha iniziato l’esame della legge elettorale. 

 

Nella notte tra lunedì e martedì l’Ucraina ha sferrato un duro attacco con i droni contro l’oblast di Mosca

• L’Oms aveva chiesto chiarimenti a Mosca sulla morte sospetta della ricercatrice del laboratorio anti peste in Siberia

• L’Ucraina ha lanciato 650 droni su Mosca A Kiev hanno cominciato per la prima volta a installare reti anti-drone sui ponti della città

• Christa Pike, la detenuta del Tennessee sopravvissuta al tentativo di esecuzione della scorsa settimana, è cosciente, e parla, mentre riceve cure in ospedale

• Sinner non giocherà più fino al 2027 per un problema al tendine. Così facendo, però, rischia di vedersi soffiare il titolo di numero uno a mondo

• Il Nobel per la fisica è stato vinto da Franzis Halzen, scienziato belga che lavora in America ed è stato al Polo Sud a studiare i neutrini

• Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato per insufficienza respiratoria, è ancora in terapia intensiva al policlinico Gemelli

• Un nordafricano sui 25 anni è stato ucciso con una coltellata al torace al Prenestino, a Roma. È il secondo delitto del genere, nella zona, in pochi giorni

• Una versione costosissima della Apocalisse di San Giovanni,  libro più costoso del mondo, è stata rubata nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre dalla galleria d'arte contemporanea di Issoire, nella regione francese dell'Alvernia

• August Hanning, ex presidente della Bnd, servizi segreti tedeschi, è stato arrestato ieri mattina nella sua abitazione a Nordwalde, vicino a Münster, in Renania. «È accusato di spionaggio»

• Tutti i cinema olandesi hanno accolto l'appello dei registi di Naza a non proiettare il documentario su Gaza il 6, 7 e 8 ottobre, appello giunto in seguito alle minacce rivolte ai produttori israeliani del film.

• Vannacci sta cominciando a scendere nei sondaggi. Si sta sgonfiando?

• Avrebbe tentato il suicidio in carcere Salim El Koudri, il 31enne italiano di origine marocchina accusato della strage di Modena del 16 maggio

• Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. «Si vive a fatica. Io dico che oggi non sto vivendo perché la mia vita oggi è o chiuso in camera o dall'avvocato»

• Dario Amodei, ceo di Anthropic, la società di Ai, ha guadagnato 18 milioni di dollari solo nel 2025

• Il Vaticano ha pubblicato un nuovo catechismo pensato per i giovani dedicato all’amore, al fidanzamento e al matrimonio. Si legge: «Dio non ha niente contro il sesso. L’ha inventato lui»

• Nella notte, l’Argentina ha battuto il Benin per 3 a 0. Lionel Messi ha segnato un gol al 71’ su rigore. È stata l’ultima partita per lui con la maglia dell’Albiceleste

• Sono morti lo scrittore e politico britannico Jeffrey Archer (86), il telepredicatore americano travolto dagli scandali Jim Bakker (86) e il compositore di colonne sonore George Fenton (76)



Cronaca | 2026-10-07 08:22:00
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