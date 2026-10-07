7 Ottobre: Francia a ferro e fuoco, legge elettorale, peste in Siberia
E' il 7 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.
• La Francia è messa a ferro e fuoco. Solo ieri 266 mila persone sono scese in piazza in 40 città. Dall’inizio delle proteste ci sono stati 215 feriti tra gli studenti, 85 tra il personale delle scuole, e 715 tra le forze dell’ordine. Il primo ministro Lecornu ha chiuso le scuole fino a lunedì prossimo
• A Roma, intanto, la Camera dei deputati ha iniziato l’esame della legge elettorale.
Nella notte tra lunedì e martedì l’Ucraina ha sferrato un duro attacco con i droni contro l’oblast di Mosca
• L’Oms aveva chiesto chiarimenti a Mosca sulla morte sospetta della ricercatrice del laboratorio anti peste in Siberia
• L’Ucraina ha lanciato 650 droni su Mosca A Kiev hanno cominciato per la prima volta a installare reti anti-drone sui ponti della città
• Christa Pike, la detenuta del Tennessee sopravvissuta al tentativo di esecuzione della scorsa settimana, è cosciente, e parla, mentre riceve cure in ospedale
• Sinner non giocherà più fino al 2027 per un problema al tendine. Così facendo, però, rischia di vedersi soffiare il titolo di numero uno a mondo
• Il Nobel per la fisica è stato vinto da Franzis Halzen, scienziato belga che lavora in America ed è stato al Polo Sud a studiare i neutrini
• Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato per insufficienza respiratoria, è ancora in terapia intensiva al policlinico Gemelli
• Un nordafricano sui 25 anni è stato ucciso con una coltellata al torace al Prenestino, a Roma. È il secondo delitto del genere, nella zona, in pochi giorni
• Una versione costosissima della Apocalisse di San Giovanni, libro più costoso del mondo, è stata rubata nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre dalla galleria d'arte contemporanea di Issoire, nella regione francese dell'Alvernia
• August Hanning, ex presidente della Bnd, servizi segreti tedeschi, è stato arrestato ieri mattina nella sua abitazione a Nordwalde, vicino a Münster, in Renania. «È accusato di spionaggio»
• Tutti i cinema olandesi hanno accolto l'appello dei registi di Naza a non proiettare il documentario su Gaza il 6, 7 e 8 ottobre, appello giunto in seguito alle minacce rivolte ai produttori israeliani del film.
• Vannacci sta cominciando a scendere nei sondaggi. Si sta sgonfiando?
• Avrebbe tentato il suicidio in carcere Salim El Koudri, il 31enne italiano di origine marocchina accusato della strage di Modena del 16 maggio
• Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. «Si vive a fatica. Io dico che oggi non sto vivendo perché la mia vita oggi è o chiuso in camera o dall'avvocato»
• Dario Amodei, ceo di Anthropic, la società di Ai, ha guadagnato 18 milioni di dollari solo nel 2025
• Il Vaticano ha pubblicato un nuovo catechismo pensato per i giovani dedicato all’amore, al fidanzamento e al matrimonio. Si legge: «Dio non ha niente contro il sesso. L’ha inventato lui»
• Nella notte, l’Argentina ha battuto il Benin per 3 a 0. Lionel Messi ha segnato un gol al 71’ su rigore. È stata l’ultima partita per lui con la maglia dell’Albiceleste
• Sono morti lo scrittore e politico britannico Jeffrey Archer (86), il telepredicatore americano travolto dagli scandali Jim Bakker (86) e il compositore di colonne sonore George Fenton (76)
Se c'è un territorio che più di ogni altro rappresenta la crescita del traffico marittimo in Sicilia occidentale nel 2026, questo è senza dubbio l'arcipelago delle Egadi. I dati relativi al periodo compreso...
Un relitto di probabile epoca romana giace sul fondo del mare a circa quattro miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Si trova a una profondità compresa tra 42 e 48 metri e adesso la Guardia Costiera ha deciso di interdire l'area: niente...
A San Vito Lo Capo scatta il presidio contro gli incendi. Dopo il rogo che ieri ha devastato circa venti ettari tra Visicari e Scopello, e con il vento che continua a soffiare sulla costa trapanese, il Comune ha deciso di rafforzare la vigilanza...