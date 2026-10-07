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Cittadinanza
07/10/2026 15:43:00

Trapani, la Polizia di Stato incontra gli studenti: parte la “Action Week” contro il cyberbullismo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791381629-0-trapani-la-polizia-di-stato-incontra-gli-studenti-parte-la-action-week-contro-il-cyberbullismo.jpg

La prevenzione passa anche dalle scuole e dalla consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti digitali.

 

 A Trapani la Polizia di Stato scende in campo con “Una Vita da Social – Action Week”, iniziativa straordinaria di sensibilizzazione rivolta agli studenti e dedicata ai rischi e alle forme di violenza che possono nascere dall'utilizzo delle piattaforme digitali e dei social network.

 

L'iniziativa rientra nella XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata il 28 settembre scorso a Roma. 

 

La nuova fase di sensibilizzazione è stata promossa dalla Polizia Postale su tutto il territorio nazionale anche alla luce dei recenti episodi di violenza che hanno visto coinvolti minorenni. 

 

A Trapani saranno gli operatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo – Sezione operativa di Trapani a incontrare i giovani nelle scuole e nei luoghi di aggregazione.

 

 L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di studenti e aprire con loro un confronto diretto sui comportamenti corretti e sui pericoli della rete.

 

Non soltanto lezioni teoriche, dunque, ma momenti di dialogo su fenomeni che possono avere conseguenze pesanti nella vita reale.

 

Tra gli argomenti affrontati ci saranno bullismo e cyberbullismo, ma anche sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione online. Gli operatori saranno chiamati inoltre a spiegare ai ragazzi i rischi legati alle nuove sfide poste dalla continua evoluzione tecnologica, fornendo indicazioni per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali. 

 

Il tema è particolarmente delicato perché la dimensione digitale è ormai parte integrante della vita quotidiana degli adolescenti. Smartphone, social network e piattaforme di comunicazione possono rappresentare strumenti di relazione e condivisione, ma possono anche diventare il terreno nel quale si consumano intimidazioni, ricatti, umiliazioni e violazioni della privacy.

 

Da qui la scelta della Polizia Postale di puntare sulla prevenzione, intervenendo direttamente nei luoghi frequentati dai ragazzi e favorendo un rapporto più stretto tra istituzioni e nuove generazioni.

 

L'“Action Week” non sarà infatti un appuntamento isolato. La campagna “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, con l'obiettivo di portare il messaggio a migliaia di giovani e rafforzare il dialogo sulla sicurezza digitale. L'obiettivo dichiarato è contribuire a formare adulti più consapevoli e responsabili anche nel modo di vivere la rete. 

 

La sfida, quindi, non è soltanto insegnare ai ragazzi come proteggersi online, ma anche aiutarli a comprendere che ciò che accade sui social non resta necessariamente confinato allo schermo. Parole, immagini e comportamenti possono produrre conseguenze concrete sulle persone.

 

Ed è proprio su questo terreno che la prevenzione diventa uno strumento di sicurezza: conoscere i rischi, riconoscere i segnali e sapere a chi rivolgersi può rappresentare il primo passo per interrompere una situazione di violenza prima che possa aggravarsi.









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