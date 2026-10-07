Il Trapani perde a Licata e dice addio alla Coppa Italia

07/10/2026 19:44:00

La corsa del Trapani in Coppa Italia si ferma a Licata. I granata sono stati battuti 2-1 dai padroni di casa e lasciano la competizione nazionale dopo aver eliminato prima il Ragusa e poi l'Athetic Palermo.

La squadra di Misiti, però, aveva cominciato la gara nel migliore dei modi, trovando il vantaggio con Leveque e, sulla scia delle due ultime vittorie ottenute in campionato, la strada sembrava spianata. Poi, però, i padroni di casa riescono prima a pareggiare con Marchese, quindi, a quindici minuti dalla fine trovano il gol del vantaggio con Corallo.

Il risultato non cambia più e, così, a proseguire la propria corsa in Coppa è il Licata, mentre il Trapani torna a concentrarsi sul campionato dove è chiamato ad una rimonta per uscire quantomeno dai bassifondi della classifica



