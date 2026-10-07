Atletica: la Polisportiva Marsala Doc impegnata su più fronti

07/10/2026 17:29:00

Con l’ormai tradizionale appuntamento della Mezzamaratona di Cefalù, terzultima prova del Grand Prix regionale Fidal, si è sostanzialmente chiuso il ciclo estivo delle gare di atletica leggera in Sicilia. E ancora una volta la Polisportiva Marsala Doc del presidente Filippo Struppa vi ha partecipato con un consistente numero di atleti. E tra questi, spicca la prestazione del 31enne Pietro Lombardo, che con il tempo di 1 ora, 22 minuti e 36 secondi è stato sesto assoluto e terzo (quindi sul podio) nella sua categoria d’età (SM), su un lotto di oltre 300 concorrenti arrivati da varie parti d’Italia e qualcuno anche dall’estero. Sempre tra i marsalesi, hanno poi tagliato il traguardo posto sul lungomare (dal quale, per quattro volte, si saliva fino al centro storico) Enzo Lombardo (1:34:49), Thierry Maximilien Morgana (1:37:36), autentico stakanovista, insieme a Francesco Croce e Salvatore “Totorello” Bevilacqua, delle gare estive svoltesi in varie cittadine della Sicilia occidentale, e non solo, Luca Cammarata (1:38:15), arrivato insieme a Michele D’Errico, primo nella SM70, Antonio Pizzo (1:43:56), Vincenzo Parisi (1:46:56), Francesco Croce (1:47:48). E poi ancora, a distanza di alcuni minuti, Enzo Castiglione, Nino Cusumano, Matilde Rallo (terza nella SF55), Gioacchino Sorrentino, Giuseppe Tumminelli, Vito Tumbarello, Antonio Tumbarello, Pietro Sciacca, Sergio Fina, Mimmo Ottoveggio, Francesco Angileri, Salvatore Panico, Antonino Licari, Giuseppe Genna e Salvatore Bevilacqua. Due domeniche prima, a Licata, si era svolta la quinta prova delle “mezze” e qui tre i podi conquistati dagli atleti della Marsala Doc: Michele D’Errico nella SM70, Antonio Pizzo secondo nella SM65 (al suo sesto podio consecutivo) e Matilde Rallo prima nella SF55. Al successo di squadra avevano contribuito anche Francesco Croce, Rosario Amato, Mimmo Ottoveggio, Enzo Maggio, Antonino Licari, Salvatore Panico e Salvatore Bevilacqua. Nella stessa mattinata, un’ancor più folta rappresentanza della Marsala Doc ha animato la “21 km di Misiliscemi – Passi di Legalità”. Ma l’attività dei tesserati biancazzurri si esaurisce certo qui. Thierry Maximilien Morgana, ad esempio, ha partecipato anche alla “Vesuvio Ultra Marathon”, classificandosi 74° assoluto e ottavo nella sua categoria d’età, mentre Michele D’Errico ha scalato un altro vulcano, l’Etna, prendendo parte sempre con successo alla “100 km Extreme”. Da segnalare, infine, il 7° posto assoluto, nonché terzo di categoria (SM), di Michele Galfano al “Mazara Dieci Fast”, gara di 10 km che l’alfiere della società azzurra ha corso in 36 minuti e 38 secondi. Anche in questa competizione è stata molto folta, per ovvie ragioni di vicinanza geografica, la partecipazione marsalese.



