Trapani Beer Fest, cala il sipario sulla quarta edizione

06/10/2026 13:44:00

Tre giorni di birra, musica, street food e divertimento.

Si è chiusa con un bilancio positivo la quarta edizione del Trapani Beer Fest, andata in scena dal 2 al 4 ottobre in piazza Vittorio Emanuele.

Una manifestazione che anche quest'anno ha richiamato un pubblico numeroso, trasformando per tre sere il cuore della città in un grande spazio di aggregazione.

La formula è quella ormai consolidata: Beer, Food & Music. Birrifici, operatori gastronomici e artisti hanno animato la piazza fino a tarda sera, con una programmazione iniziata alle 18 e proseguita fino all'una di notte.

La piazza torna protagonista

Il colpo d'occhio è stato quello di una piazza piena. Giovani, famiglie e gruppi di amici hanno affollato gli spazi del festival, muovendosi tra gli stand della birra, l'area food e il palco.

Una festa pensata per essere vissuta anche all'insegna della sicurezza e del divertimento responsabile, elemento che gli organizzatori indicano come uno dei punti fermi della manifestazione. Il Trapani Beer Fest, nato negli anni scorsi, continua così a crescere mantenendo la propria identità.

Birra e sapori

Protagonista, naturalmente, la birra. I birrifici presenti hanno proposto produzioni differenti, dando spazio a stili e interpretazioni diverse della cultura brassicola.

Accanto alle spine, una proposta gastronomica altrettanto ampia: dai cuoppi di fritti agli hamburger gourmet, dal lomito argentino alla porchetta di Suino Nero dei Nebrodi, passando per gli arrosticini abruzzesi e i dolci della tradizione.

Un'offerta che ha trasformato il festival in un appuntamento capace di unire degustazione, intrattenimento e socialità.

Il palco e la musica

La musica è stata l'altra grande protagonista della manifestazione. Radio 102, media partner dell'evento, ha aperto le giornate con musica, interviste e talk, prima di lasciare spazio ai live, alle tribute band e ai dj set.

Il gran finale di domenica ha avuto come filo conduttore gli anni Novanta. Sul palco sono arrivati i Supersonic, con le sonorità legate agli Oasis e al Britpop, seguiti dagli Industria di Caffè, che hanno reinterpretato i successi degli 883. A chiudere la serata l'Eurodance Party, che ha accompagnato il pubblico fino alla conclusione della quarta edizione.

«Sono stati tre giorni bellissimi, probabilmente la maniera migliore per raccontare quello che negli anni è diventato il Trapani Beer Fest – spiegano gli organizzatori di Nerd Attack ETS – Abbiamo visto una piazza piena di persone che avevano semplicemente voglia di stare insieme, bere una buona birra, mangiare qualcosa, ascoltare musica e divertirsi. Ed è accaduto per tre giorni, in un clima di festa e in sicurezza. È questa la soddisfazione più grande».

Gli organizzatori sottolineano anche il lavoro che sta dietro a un evento di queste dimensioni: settimane di preparazione e il coinvolgimento di numerose figure, dagli operatori ai tecnici, dagli artisti allo staff.

«Quando poi si accendono le luci e la piazza comincia a riempirsi, tutto assume un significato diverso», aggiungono, ringraziando birrifici, operatori food, artisti, tecnici, partner e soprattutto il pubblico.

Appuntamento al 2027

Con lo spegnimento delle ultime luci di domenica sera è calato il sipario sulla quarta edizione. Restano tre giorni di festa, una piazza vissuta e un appuntamento che sembra aver conquistato un posto stabile nel calendario degli eventi cittadini.

Il Trapani Beer Fest dà così appuntamento al 2027, con l'obiettivo di riproporre ancora una volta la sua formula fatta di birra, cibo, musica e aggregazione.



