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Sport
06/10/2026 18:15:00

Ciclismo: grande domenica per l'ASD Leoni Team: podio e piazzamenti in diverse gare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/ciclismo-grande-domenica-per-l-asd-leoni-team-podio-e-piazzamenti-in-diverse-gare-450.jpg

Domenica di grande ciclismo e forti emozioni per la compagine dell'ASD Leoni Team, impegnata su più fronti in una giornata ricca di soddisfazioni e passione per le due ruote. Nel prestigioso appuntamento della XCO M. Pellegrino Palermo, gara valida per la disciplina dell'escursionismo e del fuoristrada, i portacolori della squadra hanno messo in mostra grinta e un'eccellente condizione atletica. Nella competitiva Categoria Elite Sport (ELMT), a brillare è stato Francesco Martinico. Al termine di una prova condotta a ritmi serrati sui 4 giri previsti, Martinico è riuscito a conquistare un ottimo 3° posto sul podio con il tempo di 1:09:08,682. Non da meno la prestazione di Angelo Rallo, impegnato nella combattutissima Categoria Master 2 (M2): in una griglia di partenza ricca di atleti esperti, Rallo ha gestito al meglio le proprie forze tagliando il traguardo in una solida 5ª posizione di categoria con il crono di 1:09:33,072. 

L'attività dell'ASD Leoni Team non si è fermata unicamente sul tracciato palermitano. Una rappresentanza della squadra ha infatti preso parte al prestigioso Trofeo Issaria, organizzato con consueta maestria dall'ASD Finestrelle Bikers, portando i colori del team in uno degli eventi più attesi del panorama ciclistico locale. Contestualmente, altri componenti della squadra hanno partecipato con entusiasmo al partecipato raduno ciclistico organizzato dai Ciumara Bikers, condividendo una giornata all'insegna dello sport, dell'aggregazione e dell'immersione nella natura. Una domenica campale che premia il costante impegno, il valore e lo spirito di gruppo dell'ASD Leoni Team, pronto a confermarsi protagonista anche nei prossimi appuntamenti in calendario.









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