Maria Cristina Gallo, ad un anno dalla scomparsa la tavola rotonda "Dalla memoria all'azione"

06/10/2026 07:00:00

A un anno dalla scomparsa di Maria Cristina Gallo, il mondo ecclesiale e civile di Mazara del Vallo si ritrova per ricordarne la figura e trasformare la memoria in un impegno concreto. Sabato 10 ottobre, alle ore 10, il Seminario vescovile ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Dalla memoria all’azione”, promossa nel primo anniversario della morte.

I protagonisti dell’incontro

All’iniziativa prenderanno parte il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè, Luigi Cajazzo, direttore generale dell’Azienda Ospedali riuniti di Brescia, don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia, Antonio Marrazzo, referente Unitalsi, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci e Giorgio Tranchida, marito di Maria Cristina Gallo e presidente dell’associazione “Cris”.

A moderare il confronto saranno Carla Fernandez e Marina Turco.

La tavola rotonda sarà occasione per ripercorrere la testimonianza di Maria Cristina Gallo e riflettere sul valore della memoria come punto di partenza per iniziative e responsabilità rivolte alla comunità.

La biblioteca comunale porterà il suo nome

La giornata proseguirà alle 12,30, quando la sala lettura della biblioteca comunale, ospitata nell’ex asilo Filippo Corridoni, sarà intitolata a Maria Cristina Gallo.

Un momento particolarmente significativo, che consegnerà il suo nome a uno spazio dedicato alla cultura, alla lettura e alla formazione, rendendo permanente il ricordo della donna e del suo impegno.

In serata la celebrazione in Cattedrale

Il programma si concluderà alle 18,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo monsignor Angelo Giurdanella.

Una giornata, dunque, articolata in diversi momenti, attraverso i quali la comunità mazarese intende fare memoria di Maria Cristina Gallo e, allo stesso tempo, guardare alle iniziative da costruire nel segno della sua testimonianza.

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Diocesi di Mazara, presentata la Lettera pastorale per il nuovo anno

La Diocesi di Mazara del Vallo si prepara ad avviare il nuovo anno pastorale con la presentazione della Lettera pastorale del vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Ieri lunedì 5 ottobre alle ore 19 nella Cattedrale di Mazara del Vallo, si è tenuta l’assemblea diocesana per l’avvio dell’anno pastorale 2026-2027.

La Lettera del Vescovo

La serata sarà dedicata alla presentazione del documento pastorale del Vescovo, che offrirà gli orientamenti per il cammino della comunità diocesana nel nuovo anno.

La presentazione sarà curata da don Giuseppe Alcamo, che illustrerà i contenuti della Lettera pastorale e le prospettive indicate per il percorso della diocesi.

Gli appuntamenti e le indicazioni pastorali

Nel corso dell’assemblea saranno inoltre presentati alcuni dei principali appuntamenti previsti dalla Diocesi per il 2026-2027.

A illustrare le iniziative e le indicazioni pastorali sarà il Vicario generale, don Gioacchino Arena, che presenterà gli impegni e le proposte che accompagneranno il nuovo anno pastorale.

Un nuovo cammino per la comunità diocesana

L’assemblea rappresenta quindi un momento di condivisione per sacerdoti, operatori pastorali e fedeli, chiamati a conoscere le linee guida del nuovo anno e a tradurle nel cammino delle comunità parrocchiali e delle diverse realtà della Diocesi.

La presentazione della Lettera pastorale segna così l’avvio ufficiale del percorso diocesano per il 2026-2027, nel segno della partecipazione e dell’impegno comune.



