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» Rifiuti
06/10/2026 11:00:00

Marsala, contenitori degli olii esausti pieni di altri rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2026/marsala-contenitori-degli-olii-esausti-pieni-di-altri-rifiuti-450.jpg

Dopo l’articolo pubblicato nei giorni scorsi da TP24 sulla situazione del contenitore per la raccolta degli oli esausti di via Santa Lucia, arriva in redazione una nuova segnalazione che allarga il problema a diverse zone di Marsala.

A scrivere è il nostro lettore Giuseppe, che segnala come «quasi tutti i contenitori presenti in città e nelle prime periferie sono pieni» e denuncia anche un altro fenomeno: molti dei contenitori, secondo quanto riferito dal lettore, vengono utilizzati impropriamente per depositare rifiuti di diversa natura.

Una situazione che, se confermata, pone non soltanto un problema di decoro urbano, ma anche di funzionamento della raccolta e di rispetto delle regole della differenziata.

 

«Perché gli addetti non intervengono?»

Il lettore si chiede quindi perché, di fronte a contenitori pieni o utilizzati in maniera impropria, non ci siano interventi tempestivi da parte degli addetti.

La domanda arriva a pochi giorni dalla segnalazione relativa a via Santa Lucia, dove un cittadino aveva denunciato attraverso l'app Municipium la fuoriuscita di olio usato dal contenitore e la presenza di deiezioni nelle immediate vicinanze. A distanza di circa un mese e mezzo, secondo quanto riferito nella segnalazione, la situazione non risultava ancora risolta.

 

La domanda del cittadino

Il tema sollevato da Giuseppe riguarda dunque non soltanto la pulizia dei contenitori, ma l'effettiva capacità del sistema di raccolta di funzionare con continuità, evitando che i punti destinati alla differenziata si trasformino a loro volta in luoghi di abbandono dei rifiuti.

«Come si fa ad essere ecologisti o ambientalisti in questo modo?», conclude il lettore nella sua segnalazione.

Una domanda che chiama in causa sia i comportamenti dei cittadini, quando i contenitori vengono utilizzati per rifiuti non previsti, sia la necessità di garantire controlli e svuotamenti regolari, soprattutto quando le situazioni di criticità vengono segnalate.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.









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