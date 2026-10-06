Meteo: più nuvole e Scirocco nel Trapanese. Tra giovedì e venerdì il vero cambio

06/10/2026 08:04:00

Il sole non sparisce, ma oggi il Trapanese cambia tono. Martedì 6 ottobre sarà una giornata più nuvolosa rispetto alle precedenti, con venti meridionali in rinforzo, temperature ancora miti e qualche possibilità di pioggia soprattutto sulle zone interne della Sicilia.

Tra Trapani e Marsala non è atteso un vero peggioramento organizzato, ma il tempo comincia a perdere quella monotonia quasi estiva dei primi giorni del mese.

La Protezione Civile regionale segnala per oggi precipitazioni isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone interne dei settori centrali della Sicilia, con quantitativi generalmente deboli. Per il Trapanese non risultano livelli di allerta gialla, arancione o rossa per rischio idrogeologico: resta la generica vigilanza.

Trapani, fino a 26-28 gradi e più nuvole

A Trapani la temperatura si manterrà ancora piuttosto alta per il periodo, con minima intorno ai 20-21 gradi e massima compresa tra 26 e 28 gradi.

Il cielo sarà variabile, con nubi sparse e momenti più coperti nelle ore centrali. Non si può escludere qualche debole fenomeno tra pomeriggio e sera, ma senza accumuli importanti. Le previsioni locali aggiornate indicano una probabilità di pioggia modesta e intermittente.

Insomma, l’ombrello oggi può essere portato per prudenza. Non è ancora necessario presentargli le chiavi di casa.

Marsala, 25-27 gradi e vento da Sud

A Marsala temperature comprese indicativamente tra 20 e 27 gradi, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e una giornata che dovrebbe restare prevalentemente asciutta.

Il dato più evidente sarà il vento: Sud e Sud-Est, da moderato a teso, con raffiche che nelle elaborazioni locali possono raggiungere 40-45 km/h.

La Protezione Civile regionale conferma, più in generale, la possibilità di venti meridionali localmente forti sui settori occidentali della Sicilia.

Mare: attenzione soprattutto al largo

Sotto costa, tra Marsala, Trapani e le Egadi, il mare potrà risultare da poco mosso a mosso, ma le condizioni peggiorano procedendo verso il largo.

Il bollettino ufficiale segnala Tirreno meridionale occidentale molto mosso e condizioni localmente analoghe nello Stretto di Sicilia, proprio per effetto del rinforzo dei venti meridionali.

Per chi va per mare, dunque, più che guardare il cielo conviene oggi guardare bene l’anemometro.

Sicilia, qualche rovescio nelle zone interne

Sul resto dell’Isola la giornata sarà variabile. La maggiore possibilità di precipitazioni riguarda le zone interne della Sicilia centrale, dove potranno verificarsi rovesci o brevi temporali.

Sulle coste occidentali il quadro sarà più tranquillo, mentre il vento sarà l’elemento più significativo.

Le temperature resteranno generalmente miti e, sulla Sicilia occidentale, ancora superiori alle medie stagionali. Anche le indicazioni a medio termine dell’Aeronautica Militare mantengono per questa fase valori termici sopra la norma su gran parte del Paese e sulla parte occidentale dell’Isola.

Allerte: niente emergenza per pioggia o caldo

Per oggi non risultano allerte meteo gialle, arancioni o rosse nel Trapanese per piogge o rischio idrogeologico. La Protezione Civile mantiene il territorio in regime di vigilanza ordinaria.

Non sono segnalate neppure condizioni da ondata di calore.

Sul fronte incendi, invece, resta in vigore l’Avviso regionale n. 225 del 5 ottobre, valido per la giornata odierna: il rischio incendi continua quindi a essere monitorato dalla Protezione Civile regionale anche in questa prima parte di ottobre.

Mercoledì 7, tempo ancora incerto

Mercoledì 7 ottobre la Sicilia occidentale resterà in una fase di variabilità.

Nel Trapanese saranno possibili piovaschi o brevi rovesci, soprattutto nella prima parte della giornata, alternati a schiarite. Le temperature resteranno però miti, con valori ancora vicini ai 27-28 gradi tra Trapani e Marsala.

Non sarà ancora la svolta autunnale, ma cominceremo almeno a riconoscerne la grafia.

Il vero cambiamento tra giovedì e venerdì

Il passaggio più significativo è atteso tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre.

Le ultime elaborazioni indicano l’arrivo di una perturbazione sul Mediterraneo centrale, con aumento dell’instabilità anche sulla Sicilia. Le piogge potranno diventare più frequenti e, soprattutto da venerdì, le temperature inizieranno a scendere in maniera più evidente.

Secondo le previsioni aggiornate, venerdì saranno possibili piogge e rovesci anche temporaleschi sul versante tirrenico, con venti in rotazione verso Ovest e Nord-Ovest e mari in aumento.

Weekend, probabile miglioramento

La fase più instabile dovrebbe essere temporanea.

Tra sabato 10 e domenica 11 ottobre è atteso un graduale miglioramento, anche se con temperature più basse rispetto ai 27-28 gradi di questi giorni. Le previsioni attuali collocano il Trapanese attorno ai 23-25 gradi nel fine settimana.

In sintesi: oggi più nuvole e più vento, mercoledì qualche possibile pioggia, tra giovedì e venerdì il peggioramento più concreto. Poi il weekend dovrebbe riportare maggiore stabilità.

L’autunno, dopo aver chiesto più volte di rinviare l’appuntamento, sembra avere finalmente trovato un buco in agenda.



