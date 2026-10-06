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Cronaca

» Giudiziaria
06/10/2026 07:51:00

Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla famiglia, condannato marsalese

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A fine agosto, il giudice gli aveva applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla persona offesa, la madre, con l’obbligo di tenersi ad una distanza di almeno un chilometro.

 E invece, il 41enne marsalese Giacomo Fabio Palmeri, residente in contrada Ciavolo, anche se attualmente senza fissa dimora, si sarebbe avvicinato alla casa da cui era stato allontanato per parlare, attraverso una finestra, proprio con la madre. 

Eppure gli era stato imposto anche il divieto di comunicare con lei. E lui l’avrebbe violato. Per questo motivo, il Palmeri, difeso dall’avvocato Piero Marino, ha patteggiato una condanna a quattro mesi di reclusione.

 

Ad emettere la sentenza è stato il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello. 









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