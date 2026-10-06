Mazara, al via i lavori per la nuova illuminazione in quattro strade

06/10/2026 13:00:00

Hanno preso il via a Mazara i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie Malesia, A. Meucci, N. Machiavelli e B. Pace, a Mazara del Vallo. Si tratta di strade che finora risultavano prive di illuminazione pubblica.

L'intervento prevede un investimento complessivo di 90 mila euro ed è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci.

Quinci: “Dalle promesse ai fatti”

“Con l'apertura di questo ulteriore cantiere – afferma Quinci – oggi rispettiamo una promessa. Avevamo infatti assunto un impegno con i cittadini già diverso tempo fa e quell'impegno oggi viene mantenuto”.

Il sindaco sottolinea però i tempi necessari per arrivare alla realizzazione delle opere pubbliche. “Non possiamo nascondere che spesso i tempi della pubblica amministrazione siano lunghi – aggiunge –. Tra una decisione politica e la realizzazione di un'opera ci sono progettazioni, autorizzazioni, procedure di affidamento e tutti i passaggi previsti dalla legge”.

L'intervento anche per la sicurezza

L'illuminazione delle quattro strade, spiega Quinci, nasce dalle richieste avanzate dai residenti e rappresenta anche un intervento legato alla sicurezza.

“L'illuminazione di queste strade era una delle tante richieste che ci sono pervenute dai cittadini, alla quale abbiamo lavorato per dare una risposta concreta, anche per una questione di sicurezza”, dichiara il sindaco.

“Ogni quartiere deve avere la stessa attenzione”

Quinci rivendica quindi un'azione amministrativa orientata a raccogliere le esigenze provenienti dai diversi quartieri della città e a trasformarle, compatibilmente con le procedure e le risorse disponibili, in interventi concreti.

“Le opere pubbliche non si realizzano solo per qualcuno ma ogni quartiere ha diritto alla stessa attenzione e alla stessa capacità dell'Amministrazione di dare risposte”, conclude il sindaco. “Per i cittadini, ciò che conta è vedere che alle parole seguono i fatti e che gli impegni assunti vengano rispettati”.



