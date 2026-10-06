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» Dai Comuni
06/10/2026 12:00:00

Marsala, chiusure al cimitero per i lavori. Al via anche il censimento Istat

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/marsala-chiusure-al-cimitero-per-i-lavori-al-via-anche-il-censimento-istat-450.jpg

Chiusure temporanee in alcune zone del cimitero comunale di Marsala per i lavori di manutenzione del verde. E parte anche il censimento Istat della popolazione e delle abitazioni, con i rilevatori che potranno recarsi nelle case delle famiglie selezionate. Sono due comunicazioni di servizio diffuse dal Comune di Marsala.

 

Cimitero, chiusure dal 7 al 9 ottobre

Per consentire gli interventi di manutenzione del verde in sicurezza, alcune aree interne del cimitero saranno temporaneamente interdette al pubblico.

Mercoledì 7 ottobre è prevista la chiusura parziale di viale Santa Teresa e viale Santa Croce. Giovedì 8 ottobre toccherà ad alcuni tratti di viale Santa Teresa e viale Santo Spirito. Infine, venerdì 9 ottobre, sarà parzialmente chiuso viale Ingham.

Il Comune invita i visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni presenti nelle zone interessate dai lavori.

 

Parte il censimento: rilevatori nelle case

F al 23 dicembre anche Marsala sarà interessata dal Censimento della Popolazione e delle Abitazioni organizzato dall'Istat.

La rilevazione non riguarda tutte le famiglie: quelle coinvolte sono state selezionate e avvisate direttamente dall'Istat tramite lettera e dovranno compilare un questionario.

A Marsala la raccolta dei dati sarà curata dai Servizi Demografici del Comune. I rilevatori incaricati potranno recarsi nelle abitazioni delle famiglie interessate e saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino identificativo.

I cittadini potranno anche essere invitati a recarsi al Centro Comunale di Rilevazione di via Garibaldi, dove sarà possibile ricevere gratuitamente assistenza per la compilazione del questionario Istat.









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