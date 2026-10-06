Castellammare, Antonio Senia è nuovo assessore: si occuperà di Infrastrutture, Agricoltura e Monte Inici

06/10/2026 02:00:00

È Antonio Senia, 69 anni, pensionato forestale, il quinto assessore della Giunta comunale di Castellammare del Golfo. La nomina è stata firmata nella tarda mattinata di oggi dal sindaco Giuseppe Fausto. Al neo assessore sono state assegnate le deleghe a infrastrutture, agricoltura e valorizzazione di Monte Inici.

Con l'ingresso di Senia, l'esecutivo comunale torna così al completo. Il nuovo assessore ha prestato giuramento questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Crociferi, alla presenza del sindaco, degli assessori, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Ancona e del vicesegretario Simone Magaddino, che ha curato gli adempimenti burocratici.

Per Senia non si tratta di un'esperienza nuova nell'amministrazione comunale. Nel 2021 aveva già ricoperto l'incarico di assessore e, dal 2023 al 2024, è stato esperto ambientale del sindaco Fausto. In quest'ultimo ruolo ha messo a disposizione soprattutto la conoscenza del territorio castellammarese, con particolare attenzione a Monte Inici.

L'ingresso di Senia arriva dopo la revoca dell'incarico di assessore a Giovanni Todaro. Il sindaco Fausto, nel motivare la decisione, aveva precisato che si trattava di una scelta adottata «esclusivamente per ragioni di carattere politico-istituzionale», ribadendo al contempo «stima e considerazione» nei confronti di Todaro e del lavoro svolto durante il suo mandato.

Con la nuova nomina, il sindaco ha inoltre ridistribuito alcune deleghe all'interno dell'esecutivo.

La vicesindaco Lorena Di Gregorio mantiene le competenze su ambiente, pianificazione territoriale anche in ambito demaniale, Suap, informatizzazione e digitalizzazione e rapporti con il Consiglio comunale.

A Giovanni Ciufia sono state assegnate le deleghe a polizia municipale, protezione civile, randagismo e pesca.

Giovanni D'Aguanno seguirà il nuovo impianto di depurazione e il porto, oltre a cultura, turismo, spettacolo, sport, politiche giovanili, rapporti con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale.

A Epifanio Bonventre fanno capo invece servizi sociali, personale, bilancio e tributi e rapporti con le istituzioni.

Il nuovo assessore Antonio Senia, infine, avrà la responsabilità di infrastrutture, agricoltura e valorizzazione di Monte Inici, settore sul quale ha già maturato una specifica conoscenza del territorio durante il precedente incarico di esperto ambientale.



