Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
06/10/2026 12:46:00

Marsala, torna ArcheoFamily: a Capo Boeo una caccia al tesoro per bambini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/marsala-torna-archeofamily-a-capo-boeo-una-caccia-al-tesoro-per-bambini-450.jpg

L’antica Lilibeo diventa un terreno di esplorazione per i più piccoli. Domenica 11 ottobre, al Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, riparte ArcheoFamily, il programma di visite e laboratori dedicato alle famiglie e curato dagli archeologi della cooperativa ArcheOfficina.

Il primo appuntamento è una “Caccia al Tesoro a Capo Boeo”, pensata per bambini dai 5 agli 11 anni. Niente forzieri pieni d’oro, però: il tesoro da trovare sarà un pezzo della storia dell’antica città.

Mappe, indizi ed enigmi tra i resti di Lilibeo

L’appuntamento è alle 10:30 e durerà circa due ore e mezza.

Guidati dagli archeologi, i bambini si muoveranno tra le strade antiche, i resti monumentali e il paesaggio di Capo Boeo utilizzando mappe, indizi, enigmi e racconti da interpretare.

Il gioco diventa così uno strumento per capire come lavora un archeologo: osservare, fare domande, mettere insieme tracce diverse e provare a ricostruire ciò che è accaduto molti secoli fa.

Archeologia da fare, non soltanto da guardare

Il ritorno di ArcheoFamily riporta al Parco una formula pensata per rendere i bambini protagonisti della visita.

Il programma comprende infatti scavi simulati, archeologia sperimentale, visite guidate ed esplorazioni, con attività costruite secondo un approccio ludico ed esperienziale.

L’obiettivo è avvicinare i più giovani alla storia dell’antica Lilybaeum senza trasformare la visita in una lezione tradizionale, ma lasciando spazio alla curiosità e alla partecipazione diretta.

Il vero tesoro è un pezzo di storia

Anche il finale della caccia al tesoro segue questa impostazione.

Ad aspettare i piccoli esploratori non ci sarà il classico premio nascosto, ma un elemento utile a ricostruire la storia della città antica. Un modo semplice per spiegare che, in archeologia, anche un piccolo indizio può avere un valore molto più grande di un oggetto prezioso.

Orari, costi e prenotazioni

Il raduno è previsto alla biglietteria del Parco Archeologico in Piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova e accanto al Cine Impero.

L’attività è consigliata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Il ticket costa 8 euro per bambino e comprende la visita al museo e il laboratorio didattico.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni è possibile contattare ArcheOfficina al 351 4849420, anche via WhatsApp, oppure scrivere a lilibeo@archeofficina.com.









Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...