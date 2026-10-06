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Cultura
06/10/2026 07:00:00

Castelvetrano. Slittano le Giornate FAI, date occupate da "Le vie dei tesori"

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 Il Gruppo FAI di Castelvetrano ha deciso di rinviare le "Giornate di Autunno", inizialmente programmate per il 10 e l'11 ottobre, date in cui la manifestazione del Fondo per l'Ambiente Italiano si svolge contemporaneamente in tutta Italia. La scelta si è resa necessaria a causa della sovrapposizione con l'associazione "Le vie dei tesori", che ha fissato le proprie attività nelle stesse date stabilite dal FAI.

 

La responsabile del gruppo locale, Graziella Zizzo, ha spiegato che il rinvio ha lo scopo di evitare che la sovrapposizione di eventi comprometta la partecipazione e la riuscita delle Giornate. In particolare, la decisione mira a “tutelare l'impegno e l'entusiasmo degli studenti coinvolti nel ruolo di ciceroni, evitando esperienze deludenti che potrebbero minare la loro passione”.

 

Il gruppo di volontari opera infatti da diversi anni per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-artistico e naturalistico della città, rivolgendosi in primo luogo ai giovani.

La dottoressa Zizzo ha inoltre rimarcato che qualsiasi associazione che arrivi in un nuovo territorio dovrebbe muoversi con rispetto e coordinamento nei confronti delle realtà già attive sul posto, offrendo un esempio positivo agli adolescenti coinvolti nelle iniziative.









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