San Vito Lo Capo, decine di cardellini catturati con le reti: due denunciati

06/10/2026 12:19:00

Decine di cardellini già finiti nelle reti e altri due esemplari utilizzati come richiamo per attirarne ancora. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali durante un controllo antibracconaggio a San Vito Lo Capo. Due uomini sono stati sorpresi mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, stavano catturando gli uccelli appartenenti a una specie protetta.

L'intervento è stato effettuato dai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, Nucleo CITES – Distaccamento di Trapani.

Secondo quanto riferito dall'Arma, i due uomini avevano predisposto un sistema di reti-trappola e utilizzavano due cardellini come richiamo per attirare altri esemplari della stessa specie.

Quando sono arrivati i Carabinieri, erano già state catturate decine di esemplari di cardellino (Carduelis carduelis).

Dopo avere verificato le condizioni degli uccelli, i militari del CITES li hanno liberati e restituiti alla natura.

Le reti e il resto dell'attrezzatura utilizzata per la cattura sono stati invece sequestrati.

I due uomini sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di furto venatorio.

Il procedimento è nella fase delle indagini e per le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.



