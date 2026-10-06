Castelvetrano, ritrovata l'auto della Croce Rossa rubata un anno fa

06/10/2026 13:00:00

Era stata rubata nel marzo del 2025 dalla sede della Croce Rossa di Castelvetrano. A distanza di oltre un anno, la Fiat Punto è stata ritrovata dalla Polizia all'interno di uno degli ex magazzini del gruppo 6GdO di via Partanna. L'auto, nel frattempo, era stata completamente riverniciata di grigio.

La vettura appartiene al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana ed era stata portata via dalla sede di contrada Strasatto.

A ritrovarla sono stati gli agenti della Polizia di Stato all'interno di uno dei magazzini, in disuso da anni, che facevano parte del gruppo 6GdO.

La Fiat Punto non aveva più il suo aspetto originario: era stata riverniciata di colore grigio. Non è escluso che possa essere stata utilizzata per commettere dei furti, circostanza che dovrà però essere verificata dagli investigatori.

Le indagini dovranno anche chiarire chi abbia portato l'auto all'interno dell'ex magazzino e da quanto tempo si trovasse lì.

Dopo il ritrovamento, la Fiat Punto è stata riconsegnata al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana.



