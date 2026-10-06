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Cronaca
06/10/2026 18:12:00

Castellammare, incendio tra Visicari e Scopello: bruciati circa 20 ettari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/castellammare-incendio-tra-visicari-e-scopello-bruciati-circa-20-ettari-450.jpg

Circa 20 ettari di vegetazione bruciati, le fiamme spinte dal vento di scirocco verso Visicari, Varile e Sarmuci e due Canadair impegnati nelle operazioni. È stato domato l'incendio divampato poco dopo le 14:30 a Castellammare del Golfo, in direzione del bosco di Scopello. Adesso sono in corso le operazioni di bonifica.

 

Il rogo ha interessato soprattutto macchia mediterranea e ampelodesma. A rendere più difficili le operazioni è stato il forte vento di scirocco, che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme.

 

Il fronte dell'incendio si è avvicinato alle zone di Visicari, Varile e Sarmuci, facendo temere che potesse proseguire in direzione del bosco di Scopello.

 

 

Per fermare l'avanzata del fuoco è stato necessario l'intervento di un Canadair, mentre un secondo velivolo è entrato successivamente in azione durante le operazioni di bonifica.

Sul posto hanno lavorato i Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo Forestale, insieme alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile.

L'incendio è stato domato circa un'ora dopo la segnalazione e la zona è adesso sotto controllo.

Durante le operazioni il tempo è rapidamente cambiato: il cielo, già plumbeo, ha lasciato spazio anche alla pioggia, arrivata mentre erano ancora in corso gli interventi nell'area colpita.

 

Restano adesso da completare le operazioni di bonifica per evitare che eventuali focolai possano riprendere, soprattutto a causa del vento.









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