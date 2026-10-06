Coppa Italia Eccellenza Femminile: Il Trapani Calcio si aggiudica l'andata contro la Virtus Marsala
Nella gara d'andata della 1ª giornata di Coppa Italia Eccellenza Femminile il Trapani Calcio Femminile si è imposto per 4-1 contro la Virtus Femminile Marsala nello scontro disputato sabato 3 ottobre 2026 allo stadio “Misericordia” di Valderice. La formazione granata ha preso il largo nel primo tempo grazie alla rete d'apertura di Irene Catania al 16' pt e al raddoppio firmato da Katia Antoci al 42' pt. Nella ripresa, le padrone di casa hanno consolidato il vantaggio con la seconda marcatura personale di Antoci al 24' st e il quarto gol siglato nuovamente da Catania al 35' st. Per la Virtus Femminile Marsala, guidata in panchina da mister Andrea Romano, la rete della bandiera è stata messa a segno da Samantha Alcamo al 45' st. Il confronto tra le due compagini proseguirà nel match di ritorno, in programma domenica 10 ottobre 2026 alle ore 15:30 presso lo stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”.
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