Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia

» Caccia a Messina Denaro
06/10/2026 08:17:00

Condannato a 10 anni Giovanni Luppino, l'autista di Messina Denaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791267188-0-condannato-a-10-anni-giovanni-luppino-l-autista-di-messina-denaro.jpg

Dieci anni di carcere per Giovanni Luppino, l’imprenditore di Campobello di Mazara arrestato insieme a Matteo Messina Denaro il 16 gennaio 2023. La condanna in appello aumenta di nove mesi la pena inflitta in primo grado all’uomo che aveva accompagnato il boss negli ultimi tempi della sua latitanza.  
 

In primo grado Luppino era stato condannato a nove anni e tre mesi. Il gup aveva riqualificato l’accusa originaria di associazione mafiosa in favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati.
La Procura aveva impugnato la decisione, chiedendo che venisse riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nel processo d’appello il sostituto procuratore generale Carlo Marzella aveva chiesto una condanna a dodici anni. La pena stabilita dai giudici è stata invece di dieci anni. Le informazioni finora disponibili non precisano quale qualificazione giuridica sia stata adottata nella sentenza di secondo grado.  
 
 

Secondo gli inquirenti, il contributo di Luppino alla latitanza sarebbe andato oltre l’attività di autista. L’imprenditore avrebbe chiesto denaro per conto di Messina Denaro e, insieme ai figli, arrestati nel 2024, avrebbe curato spostamenti, traslochi e altri aspetti organizzativi della vita clandestina del capomafia.  
È su questo ruolo che si è concentrata la ricostruzione dell’accusa: un sostegno alle necessità quotidiane del ricercato, nel territorio di Campobello di Mazara dove il boss aveva trascorso l’ultima parte della latitanza.
 

 

Luppino venne fermato il 16 gennaio 2023, lo stesso giorno della cattura di Messina Denaro alla clinica La Maddalena di Palermo. Il boss si trovava nella struttura sanitaria per sottoporsi alle cure. Quell’operazione mise fine a una latitanza durata quasi trent’anni e aprì una nuova fase delle indagini sulla rete che l’aveva resa possibile.









Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...

Native | 30/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790686061-0-farmacia-di-quartiere-e-farmacia-online-servizi-sicurezza-e-criteri-per-scegliere-con-consapevolezza.jpg

Farmacia di quartiere e farmacia online: servizi, sicurezza e criteri per...

Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...