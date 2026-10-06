Basket: primo successo di stagione per la Virtus Trapani che vince a Gioia Tauro

06/10/2026 11:11:00

Prima vittoria in campionato per l’Automondo Virtus Trapani, che conquista un prezioso successo esterno sul parquet della Cestistica Gioiese imponendosi con il punteggio finale di 72-76. Un risultato importante per gli uomini di coach Valerio Napoli, che trovano due punti fondamentali per la classifica e, soprattutto, una significativa iniezione di fiducia per il gruppo e per tutto l’ambiente. È stata una partita equilibrata e combattuta dall’inizio alla fine. Nella prima metà di gara sono stati i padroni di casa a mantenere il controllo del punteggio, riuscendo più volte a costruire piccoli vantaggi. La Virtus Trapani, però, ha dimostrato grande carattere e lucidità, restando sempre in scia dell’avversario senza mai permettergli di prendere il largo. Nel corso della ripresa i trapanesi hanno progressivamente aumentato l’intensità difensiva e migliorato le percentuali offensive, riducendo il divario possesso dopo possesso. La svolta è arrivata nell’ultima frazione di gioco, quando i trapanesi sono riusciti a mettere il naso avanti nel punteggio grazie a una maggiore concretezza nei momenti decisivi del match. Acquisito il vantaggio, la squadra di coach Napoli ha gestito con maturità gli ultimi minuti, respingendo i tentativi di rimonta dei padroni di casa e portando a casa una vittoria meritata.

Tra i protagonisti della serata spicca la prestazione di Vittorio Lazzari, autentico trascinatore dell’attacco virtussino con 25 punti a referto. Importante anche il contributo di Giorgio Gentile e Lorenzo Genovese, entrambi in doppia cifra.

Valerio Napoli (coach Automondo Virtus Trapani): «Ci aspettavamo questo agonismo in campo. Abbiamo vinto in un ambiente caldo ma corretto. È stata una partita maschia. In alcuni frangenti ci siamo distratti, cercando soluzioni con poca circolazione di palla. Nel corso della gara abbiamo migliorato questo aspetto, trovando tiri puliti, pur sbagliando qualche contropiede facile. Il loro vantaggio iniziale avrebbe potuto condizionare l’incontro, ma siamo stati bravi a non disunirci in una partita rimasta punto a punto. Poi abbiamo costruito un piccolo margine che ci ha consentito di gestire il finale nel migliore dei modi e vincere il match».

Tabellino: Cestistica Gioiese vs Automondo Virtus Trapani 72-76

Cestistica Gioiese: El Showehy 4, Bova ne, Pezzimenti 10, Zhytenov 5, Gentile ne, Dominici ne, Gomah 15, Barbakadze 8, Diop 6, Basile 14, Cannatà ne, Vita 10. All.: Travia

Automondo Virtus Trapani: Quartuccio 8, Rizzo 5, Genovese L. 11, Gentile 10, Svoboda 2, Serse ne, Frisella 6, Lazzari 25, Pace 8, Genovese F. ne, Fomba 1. All.: Napoli

Arbitri: Giuseppe Bucolo di Fiumefreddo Di Sicilia (CT) e Fabrizio La Spina di Giarre (CT)

Parziali: 17-12; 15-17; 20-21; 20-26







