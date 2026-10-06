Cambio al vertice del WWF in provincia di Trapani

06/10/2026 13:03:00

Dopo dieci anni di impegno alla guida delle attività territoriali del WWF nella provincia di Trapani, Vincenzo Reina lascia gli incarichi di Vicepresidente e Delegato provinciale del WWF Area Mediterranea, favorendo il passaggio di consegne al dott. Giosuè Ruggiano, socio attivista dell’associazione.



Una decisione maturata con la volontà di favorire un naturale avvicendamento e offrire nuove opportunità di partecipazione e responsabilità all’interno dell’associazione, nel segno della continuità del lavoro svolto e del rinnovamento delle energie.

Nel corso del suo decennio di attività, Reina ha contribuito alla promozione e al coordinamento di numerose iniziative per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio trapanese, consolidando collaborazioni con istituzioni, scuole, associazioni e realtà locali.

Il percorso ha visto la realizzazione di progetti di educazione ambientale nelle scuole di tutta la provincia, la partecipazione alle campagne nazionali del WWF e la collaborazione con importanti realtà naturalistiche come l’Oasi WWF.



Tra le iniziative di maggiore rilievo si ricordano il progetto Conoscere il Territorio, con le sue escursioni dedicate alla scoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della provincia, le attività di sensibilizzazione e tutela delle tartarughe marine e le numerose collaborazioni con le associazioni.

Il passaggio di consegne al dott. Giosuè Ruggiano rappresenta quindi un momento di continuità per il WWF Area Mediterranea, con l'obiettivo di consolidare le attività già avviate e sviluppare nuove iniziative a favore della biodiversità e della salvaguardia ambientale.



Vincenzo Reina continuerà a far parte del WWF come socio e attivista, mettendo a disposizione la propria esperienza e il proprio contributo per sostenere il nuovo percorso.

«Dopo dieci anni ritengo sia arrivato il momento di favorire un avvicendamento e lasciare spazio a nuove energie. Sono certo che il dott. Giosuè Ruggiano saprà proseguire il lavoro svolto e contribuire alla crescita del WWF sul territorio. Il mio impegno per l'associazione e per la tutela della natura proseguirà anche al di fuori degli incarichi ricoperti finora».

Con questo passaggio si apre una nuova fase per il WWF nella provincia di Trapani, nel segno della continuità dell'impegno associativo e della condivisione degli obiettivi di tutela ambientale.





