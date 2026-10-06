Partanna capitale siciliana della birra: arriva il primo Sicily Oktober Fest

06/10/2026 00:00:00

Per un fine settimana Partanna si prepara a diventare la capitale siciliana della birra. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, piazza Falcone e Borsellino, nel cuore del centro storico, ospiterà la prima edizione del Sicily Oktober Fest, manifestazione dedicata alla birra artigianale siciliana, alla gastronomia e alla valorizzazione delle produzioni dell’Isola.

Dieci birrifici da tutta la Sicilia

Saranno dieci i birrifici artigianali, provenienti da diverse aree della Sicilia, protagonisti della due giorni. I visitatori potranno conoscere da vicino realtà produttive che negli ultimi anni hanno visto crescere il proprio peso sul mercato e degustare una selezione di birre caratterizzate da lavorazioni, materie prime e identità differenti.

L’iniziativa punta così i riflettori su un comparto che rappresenta una delle nuove espressioni dell’agroalimentare siciliano, capace di mettere insieme tradizione, ricerca, artigianato e valorizzazione delle produzioni locali.

Non solo birra: spazio alla gastronomia

Accanto alle degustazioni ci sarà una grande area dedicata al food, con proposte gastronomiche pensate per accompagnare le diverse tipologie di birra e valorizzare i prodotti del territorio.

Il programma prevede inoltre un’area game, animazione e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di trasformare la manifestazione in un appuntamento rivolto a un pubblico ampio, non soltanto agli appassionati della birra artigianale.

Panel e dibattiti sul futuro del settore

Una parte importante del Sicily Oktober Fest sarà dedicata anche all’approfondimento. Nel corso delle due giornate sono previsti panel e dibattiti dedicati al mondo della birra, all’agricoltura, alle produzioni locali e alle opportunità di sviluppo legate a un settore in continua evoluzione.

L'obiettivo è mettere a confronto produttori, operatori e realtà del territorio, evidenziando le potenzialità di una filiera che può rappresentare anche un'opportunità economica e occupazionale.

Sabato sera arriva DJ Fedra

A completare il programma sarà la musica dal vivo, con concerti e appuntamenti che animeranno le serate in piazza.

Tra gli ospiti più attesi c’è DJ Fedra, producer e influencer palermitana protagonista della scena techno, che salirà sul palco sabato 10 ottobre. Nonostante la giovane età, l’artista ha già calcato i palchi di importanti festival europei, portando la propria musica anche oltre i confini italiani.

Un evento per promuovere Partanna

Il Sicily Oktober Fest è organizzato dal Comune di Partanna insieme all’associazione Belice Valle e cofinanziato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. La manifestazione rientra nel percorso promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Li Vigni, con l'obiettivo di ampliare l'offerta di eventi e iniziative capaci di richiamare visitatori, valorizzare il territorio e sostenere le attività economiche locali.

«Con il Sicily Oktober Fest vogliamo sperimentare una nuova formula di evento capace di portare a Partanna produzioni, pubblico e operatori provenienti da tutta la Sicilia – sottolinea l’amministrazione comunale –. Abbiamo scelto di dedicare due giornate alla birra artigianale non soltanto come occasione di festa e socialità, ma anche come momento per conoscere un settore produttivo che unisce agricoltura, artigianato, innovazione e cultura del territorio».

«L’obiettivo – prosegue l’amministrazione – è dare il via, già a partire da questa prima edizione, a una manifestazione destinata a crescere nel tempo».

L’obiettivo: farne un appuntamento fisso

La prima edizione del Sicily Oktober Fest nasce quindi con l'ambizione di diventare un appuntamento stabile del calendario autunnale di Partanna, coniugando intrattenimento, promozione delle eccellenze siciliane e sostegno al tessuto produttivo locale.

Due giornate pensate per mettere insieme birra artigianale, gastronomia, musica e confronto, facendo del centro storico partannese il punto di incontro per produttori, appassionati e visitatori provenienti da tutta la Sicilia.



