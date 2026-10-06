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Economia

» Aeroporto di Trapani
06/10/2026 10:37:00

Trapani, quasi cinque ore di ritardo per il volo Ryanair diretto a Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791275918-0-trapani-quasi-cinque-ore-di-ritardo-per-il-volo-ryanair-diretto-a-roma.jpg

Quasi cinque ore di ritardo per un volo Ryanair da Trapani a Roma. È quanto accaduto lunedì 5 ottobre ai passeggeri del volo FR8916, costretti a una lunga attesa prima di poter raggiungere la Capitale.

 

Il volo era programmato in partenza dall'aeroporto di Trapani-Birgi alle 13:05, ma il collegamento ha accumulato un pesante ritardo, con inevitabili disagi per i passeggeri.

Il volo è arrivato a destinazione soltanto nel pomeriggio, alle 16:43.

 

Per i viaggiatori diretti a Roma, dunque, una giornata segnata dall'attesa e dai programmi inevitabilmente modificati a causa del ritardo del collegamento.

Non sono al momento note le cause che hanno determinato il disservizio.









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