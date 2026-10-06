Trapani, quasi cinque ore di ritardo per il volo Ryanair diretto a Roma

Quasi cinque ore di ritardo per un volo Ryanair da Trapani a Roma. È quanto accaduto lunedì 5 ottobre ai passeggeri del volo FR8916, costretti a una lunga attesa prima di poter raggiungere la Capitale.
Il volo era programmato in partenza dall'aeroporto di Trapani-Birgi alle 13:05, ma il collegamento ha accumulato un pesante ritardo, con inevitabili disagi per i passeggeri.
Il volo è arrivato a destinazione soltanto nel pomeriggio, alle 16:43.
Per i viaggiatori diretti a Roma, dunque, una giornata segnata dall'attesa e dai programmi inevitabilmente modificati a causa del ritardo del collegamento.
Non sono al momento note le cause che hanno determinato il disservizio.