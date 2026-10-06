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Economia

» Aeroporto di Trapani
06/10/2026 21:10:00

Orlando: "Ripristinare l'illuminazione tra l'A29 e l'aeroporto di Birgi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791313914-0-orlando-ripristinare-l-illuminazione-tra-l-a29-e-l-aeroporto-di-birgi.jpg

Ripristinare l’illuminazione lungo il collegamento viario tra lo svincolo autostradale A29 “Birgi” e la nuova stazione ferroviaria in fase di realizzazione. È questa la richiesta avanzata dal consigliere comunale Leo Orlando al presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci.

 

Nella nota inviata al presidente, Orlando definisce l’arteria «strategica per la mobilità dell’intero territorio provinciale», poiché rappresenta un collegamento fondamentale tra l’aeroporto “Vincenzo Florio” e gli altri comuni del trapanese, contribuendo a rafforzare il sistema dell’intermodalità dei trasporti. Un asse viario percorso quotidianamente da cittadini, lavoratori, pendolari e operatori economici.

 

«L’intervento appare ragionevole e sostenibile – afferma Orlando – poiché i corpi illuminanti e gran parte dell’impianto risultano già esistenti. Sarebbe quindi opportuno procedere alla manutenzione, all’efficientamento e alla riattivazione delle infrastrutture presenti, restituendo piena funzionalità a un servizio essenziale per la sicurezza della circolazione stradale».

 

Per il consigliere comunale, il ripristino dell’illuminazione rappresenterebbe un intervento concreto a tutela degli automobilisti e di quanti utilizzano quotidianamente questa importante via di collegamento.

 

Orlando richiama inoltre l’attenzione sulla crescita dei flussi aeroportuali. «Migliaia di visitatori percorrono ogni giorno questa arteria per raggiungere le diverse località del territorio. Lo scalo Vincenzo Florio ha superato il milione di passeggeri nei primi nove mesi del 2026, confermando il proprio ruolo strategico per lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia occidentale».

Alla luce di questi dati e della presenza di un impianto già esistente, Orlando invita il Libero Consorzio Comunale di Trapani a inserire il ripristino dell’illuminazione tra le priorità della programmazione infrastrutturale, nell’interesse della sicurezza stradale, della mobilità e dello sviluppo del territorio.









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