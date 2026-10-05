Volley A2: esordio amaro in trasferta per la Sigel Seap Marsala Volley

05/10/2026 08:00:00

Si chiude con una sconfitta esterna la prima uscita stagionale della Sigel Seap Marsala Volley, superata dalla CBL Costa Volpino con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) nella gara inaugurale del campionato di Serie A2 Fineco di Volley femminile. Un battesimo del fuoco complesso per le biancoazzurre lilibetane, che pagano un avvio in salita ma lasciano il campo con la consapevolezza di poter competere nel torneo, specialmente dopo la grande reazione mostrata nella terza frazione di gioco. L'approccio alla gara vede le padroni di casa più incisive. Nel primo set le ragazze di Coach Dino Guadalupi faticano a trovare il ritmo giusto, faticando ad azzerare il gap accumulato dalle bergamasche, brave a chiudere sul 25-18 nonostante sprazzi di buona pallavolo espressi dalle marsalesi. Copione simile nel secondo parziale, dove Costa Volpino mantiene il controllo del gioco, le lombarde scappano via sul 20-12, amministrando il vantaggio fino al definitivo 25-17.

Il vero punto di svolta mancato, e che lascia maggiore amarezza nel clan lilibetano, si materializza nel terzo set. La Sigel Seap cambia volto e atteggiamento, partendo forte (5-7) e costringendo le avversarie a un lungo inseguimento punto a punto. Le biancoazzurre esprimono la loro migliore pallavolo della serata, lottando pallone su pallone fino ai vantaggi sul 24-24. È proprio in questo momento di massima tensione che la maggiore lucidità delle padroni di casa spegne le speranze di rimonta marsalese, chiudendo sul 26-24 e mettendo così in cassaforte l'intera posta in palio. Resta il rammarico per non essere riuscite a concretizzare l'ottimo sforzo prodotto nel terzo parziale, occasione che avrebbe permesso di allungare la sfida al quarto set e di spostare l'inerzia psicologica del match dalla parte delle lilibetane. Il tempo per i rimpianti, tuttavia, è già azzerato. Per la Sigel Seap Marsala Volley è già tempo di voltare pagina e ricaricare le energie: domenica prossima, l'esordio casalingo al PalaSanCarlo metterà le biancoazzurre di fronte a un altro ostacolo di altissimo livello, la corazzata Busto Arsizio. Un appuntamento imperdibile per riscattarsi subito e trovare il primo abbraccio del proprio pubblico.

Terminato il match sarà Coach Dino Guadalupi a dichiarare: “Anche se il risultato oggi non è quello che speravamo dobbiamo essere consapevoli che questo per noi era un test arduo, sia per il valore tecnico dell'avversario che per il punto in cui siamo in questo momento. Abbiamo ancora molto da lavorare per vedere quale è il nostro valore effettivo e riuscire a metterlo in campo con continuità. Tuttavia oggi siamo andati in crescendo, abbiamo sí pagato mancanza di ritmo partita nelle parti centrali dei primi 2 set, ma il terzo set è stato il migliore, e siamo andati vicini a riaprire la partita migliorando praticamente in tutti i fondamentali e riuscendo a mettere sotto pressione un avversario che sicuramente ha meritato ed è più avanti di noi. Portiamo a casa questo come stimolo e la buona prestazione in ricezione, forse anche sopra le aspettative. Invece potevamo fare molto meglio in difesa dove abbiamo concesso troppi punti semplici all'avversario”.



Tabellino: CBL Costa Volpino – Sigel Seap Marsala Volley 3-0

Parziali: (25/18 – 25/17 – 26/24)

CBL Costa Volpino: Hoogers 13, Longobardi 6, Viscioni 21, Talarico 9, Pizzolato 5, Dell’Orto 1, Gamba (L), Fumagalli, Nonato ne, Populini ne, Kone ne, Krasteva ne, Busetti (L2) ne. Allenatore: Luciano Cominetti.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 6, Asonja 4, Allasia, Biondi, Sassolini 10, Bole 13, Cicola (L), Grippo 1, Nonnati 7, Marcuzzi 2, Dodi, Lo Dico ne. Allenatore: Dino Guadalupi.



Note - Battuta (punti/err): Marsala 0/11, CVolpino 1/9 – Muri: Marsala 7, CVolpino 6 – Ricezione: Marsala 39%, CVolpino 34% - Attacco: Marsala 30%, CVolpino 44%.



